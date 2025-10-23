- 커뮤니티 시설이 곧 단지 가치… 지역 내 랜드마크 단지 필수요건 우수한 커뮤니티 시설

- 규모감 있는 커뮤니티가 강점 수요자 사로잡는 1,000가구 이상 ‘대단지’

단지 내 커뮤니티시설 중요도가 높아지면서 대단지 아파트가 각광받고 있다. 일반적으로 대단지 아파트의 경우 커뮤니티 시설 규모가 가구 수 대비 면적을 고려해, 상대적으로 크게 조성되고 있기 때문이다. 커뮤니티 시설 면적이 큰 만큼 일반 단지에서 보기 힘든 다양한 커뮤니티가 구성되는 것도 단지 차별성을 더하고 있는 것으로 풀이된다.

국토교통부 실거래가에 따르면, 부산 강서구 강동동에 위치한 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체의 전용 59㎡ 분양권은 올해 8월 4억 5379만원에 거래돼 신고가 거래를 기록했다. 단지는 1,470가구 규모의 대단지로, 입주민 전용 수영 대형 어린이 도서관 등 특색 있는 커뮤니티 시설이 도입될 예정이라는 점이 기대를 모은 단지다.

주목할 점은 커뮤니티 시설을 잘 갖춘 아파트가 입주 후에도 높은 입주민 만족도를 바탕으로 몸값 상승세를 유지하고 있다는 점이다. 경기 김포시 걸포동에 위치한 한강메트로자이2단지(2020년 입주)의 전용 117㎡은 올해 7월 9억 9000만원에 매매되며 신고가를 갈아 치웠다. 단지는 총 2,456가구에 달하는 대단지로 사우나시설, 캠핑데크, 자이팜, 키즈카페, 25m 수영장 등 차별화된 커뮤니티 시설을 보유하고 있다.

한 부동산 전문가는 “대단지 아파트의 인기가 공고해지는 이유로 부동산 시장에서 달라진 단지 내 커뮤니티 시설의 위상이 꼽힌다” 며 “최근 수요자들 사이 커뮤니티 경쟁력이 곧 단지 경쟁력이라는 인식이 확산되면서, 일부 단지에서는 커뮤니티 시설 경쟁력 강화를 위해 시설을 리모델링 하거나 증축하는 추세이다”라고 전했다.

이러한 상황에서, ㈜신영이 경기 북부권에 최초로 선보이는 지웰 브랜드 대단지인 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 수요자들의 이목을 사로잡고 있다.

경기도 양주시 덕계동 일원에 들어서는, ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 ㈜신영의 대표 주거 브랜드 ‘지웰’과 대방산업개발의 주거 브랜드 ‘엘리움’이 적용되는 단지다. 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡의 1,595가구로 조성되며, 이 가운데 1,355가구가 일반 분양된다. 시공은 대방산업개발이 맡았다.

지웰 엘리움 양주 덕계역은 전 연령대가 만족할 수 있는 다채로운 커뮤니티 시설을 조성할 예정이어서 주목도를 높이고 있다.

먼저 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 최초로 진행하는 북 큐레이션 서비스를 도입해 수준 높은 문화공간으로 조성할 방침이다. 또한, 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터, 맘스스테이션. 피트니스, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식사우나가 포함된 샤워룸, 게스트하우스 등 전 연령대의 라이프스타일에 맞춘 커뮤니티 시설이 두루 갖춰진다. 대규모 녹지광장과 산책로 등을 조성하여 입주민이 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 수준 높은 조경 설계도 적용한다.

한편, 초역세권 입지와 풍부한 교통 인프라도 강점이다. 단지의 도보 5분 거리에는 지하철 1호선 덕계역이 위치해 있다. 여기에 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주IC등이 단지와 인접해 있다.

주변으로 서울 출퇴근 등 접근성을 강화할 대형 교통 호재도 많다. 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 2028년 개통을 목표로 추진중으로, 개통 시 양주에서 삼성역까지 20분대 이동이 가능해진다. 지하철 7호선 연장사업도 오는 2026년 말 개통을 목표로 현재 도봉산~옥정 구간 공사가 진행 중이며, 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 옥정~포천 추가연장의 사업계획을 승인해 서울 강남과 수도권 동북부 간 이동이 한층 편리해질 전망이다.

이 밖에도 서울~양주 고속도로(2030년 개통 예정), 수도권 제2순환고속도로(2029년 전 구간 개통 예정), 국도 3호선 대체우회도로 등 서울 북부권과의 연계를 강화하는 교통망이 다수 계획돼 있다.

단지 인근 덕계역 중심상권에는 병의원, 학원, 식당, 생활필수업종 등이 밀집해 있으며, 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가깝다. 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기도 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진 중이라는 점도 기대를 더한다.

우수한 교육환경과 자연∙문화 인프라도 돋보인다. 회천새봄초(2026년 9월 예정)를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며, 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식공간이 인근에 있고, 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’이 들어설 예정이다. 또한 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 돋보인다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 견본주택은 경기 양주시 고읍동에 위치해 있다. 입주는 2029년 4월 예정이다.