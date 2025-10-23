[헤럴드경제=신현주 기자] 교촌치킨이 순살 치킨의 중량을 원상복구 한다고 23일 밝혔다. 메뉴 가격은 유지하고 중량을 줄이는 슈링크플레이션(Shrinkflation)을 통해 사실상 가격을 인상했다는 지적을 받아들였다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 간장순살과 레드순살, 반반순살(간장과 레드) 등 3종의 중량을 500g에서 다시 700g으로 늘려 판매한다. 반반순살(허니와 레드)은 다시 기존 600g으로 100g 늘려 판매한다.

닭다리살에 안심살 등을 섞어 판매하는 식으로 바꾼 순살 메뉴의 원육 구성도 다시 닭다리살 100%로 바꾼다. 이번 조치는 다음 달 20일부터 적용된다.

치킨 제조 과정도 원상복구 한다. 교촌치킨은 앞서 치킨에 소스를 묻힐 때 붓으로 바르는 방식에서 버무리는 방식으로 변경해 비판받았다. 오는 20일부터는 다시 소스를 붓으로 바르는 방식으로 되돌린다. 교촌치킨은 앞서 출시한 마라레드순살과 허니갈릭순살 등 신메뉴 10종의 판매를 중단한다.

교촌에프앤비 관계자는 “이번 순살 메뉴 리뉴얼 출시 이후 원육 변경에 대한 고객의 질책을 겸허히 수용한다”고 전했다.