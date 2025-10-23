[헤럴드경제=장연주 기자] 코스피가 23일 사상 처음으로 장중 3900선을 돌파했다.

코스피는 이날 오전 11시48분께 전장 보다 16.96포인트(0.44%) 오른 3900.64로 3,900선 고지를 넘어섰다.

이는 지난 20일 코스피가 장중 3800선을 처음으로 돌파한 지 불과 3거래일 만이다.

이날 코스피는 뉴욕증시의 약세와 미·중 무역갈등 재부각에 대한 경계심에 전장보다 47.89포인트(1.23%) 내린 3,835.79로 출발했다. 이후 한때 3822.33까지 밀렸지만, 저가 매수세가 유입되면서 반등에 성공해 3902.21까지 올랐다.

유가증권시장에서 개인이 3569억원을 순매수하며 주가 상승을 이끌고 있고, 기관도 장중 순매수세로 돌아섰다. 외국인은 4131억원 순매도를 이어가고 있다.

이날 한국은행은 예측대로 기준금리를 연 2.50%로 동결했다.

이재원 신한투자증권 연구원은 “미국과 아시아 주식시장이 쉬어가는 가운데 국내 증시는 개인의 저가 매수세가 유입되며 상승 전환했다”며 “개인이 2거래일 연속 순매수하면서 지수 하방을 지지하고 있다”고 분석했다.