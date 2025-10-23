오픈 기념 연말까지 서비스 가입 이벤트 진행

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권이 디셈버앤컴퍼니와 제휴해 ‘퇴직연금 로보투자일임 서비스’를 출시했다고 23일 밝혔다.

퇴직연금 로보투자일임 서비스는 인공지능(AI) 기반 알고리즘과 빅데이터로 투자 성향에 맞는 포트폴리오를 자동 구성해 개인형 퇴직연금(IRP) 운용을 가입자 대신 지시한다. 바쁘거나 투자 지식이 부족한 고객의 연금 관리에 유용하다.

KB증권의 대표 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’을 통해 손쉽게 신청할 수 있다.

KB증권은 서비스 출시를 기념해 오는 12월 30일까지 ‘IRP 로보투자일임 서비스 가입 이벤트’를 진행한다.

이벤트 신청 고객 중 투자금 100만원 이상 500만원 미만인 경우 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공한다. 500만원 이상 거래 고객은 전원 신세계 모바일상품권 2만원권을 받을 수 있다. 계약 및 투자금은 기간 내 유지해야 한다. 혜택은 중복 지급되지 않는다.

송상은 KB증권 연금본부장은 “AI가 알아서 척척 운용해주는 로보투자일임 서비스를 통해 실직적인 연금투자수익률 향상에 도움이 되고자 한다”며 “앞으로도 로보일임 투자서비스, 적립식 ETF 자동매수서비스 등 디지털 기반 퇴직연금 자동투자솔루션을 고도화해 고객의 소중한 노후자산이 지속적으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.