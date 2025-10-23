먹거리·공연·참여형 이벤트까지 풍성…전통시장 활성화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 가을 추수철을 맞아 오는 23·24일 이틀간 염매시장 일원에서 ‘염매愛 별밤야시장’ 행사를 연다.

이번 야시장은 같은 기간 진행되는 ‘의성중앙공원 야간콘서트’와 연계해 지역 주민과 방문객에게 즐거운 가을밤을 선사할 예정이다.

야시장은 매일 오후 6시부터 10시까지 운영되며, 염매시장 내 13개 점포에서 다양한 먹거리를 즐길 수 있다.

행사 기간 동안 방문객들은 맥주 빨리 마시기, 넌센스 퀴즈, ‘목소리를 높여라’ 등 참여형 레크리에이션에 직접 참여할 수 있다.

각설이 공연과 가야금 공연 등 다채로운 무대 프로그램이 마련돼 눈과 귀를 모두 즐겁게 한다.

또한 방문객을 위한 노래자랑도 진행돼 가족 단위 방문객에게 특별한 추억을 제공할 예정이다.

강대기 염매시장 상인회장은 “바쁜 시기에도 염매시장을 찾아 즐겨주시길 바란다”며, “지역 상권 활성화를 위해 준비한 행사에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

김주수 의성군수는 “경기 침체로 어려움을 겪는 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 상인들과 한마음으로 준비했다”며, “앞으로도 전통시장이 지역 경제의 중심으로 상생·발전할 수 있도록 다양한 지원방안을 마련하겠다”고 밝혔다.