[헤럴드경제=유동현 기자] 한국예탁결제원은 지난 9월 1일부터 이달 2일까지 5주간 실시한 ‘2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인’을 마무리했다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인을 통해 총 2135명의 주주에게 약 433억원(주식 431억원, 대금 2억원)을 찾아줬다.

예탁원은 실명번호 오류·사망주주까지 ‘맞춤형 협업’으로 찾아 단순한 캠페인을 넘어 ‘포용적 금융복원 프로젝트’로 자리매김했다고 평가했다.

행정안전부의 협조를 통해 주주의 실제 거주지를 파악하고, 상장기업 10개사와 공동으로 실시한 이번 캠페인은 실명번호 오류나 사망으로 그동안 통지할 수 없었던 장기 미수령 주주들에게도 주식을 찾아주는 등 한층 확장된 범위로 진행됐다.

그 결과 비실명(실명번호 오류) 주주, 우리사주조합 주주 등에게 약 711만주의 주식을 교부했다.

예탁원 관계자는 “이번 캠페인을 통해 주주의 권리를 회복하고, 잊힌 자산이 다시 가계로 돌아가는 선순환 효과를 확인했다”며 “앞으로도 행정기관·발행회사와 협업하여 미수령 주식뿐 아니라 상속·실명번호 오류 주주 등 사각지대에 있는 국민의 재산권을 보호하는 캠페인을 지속해 나가겠다”고 했다.