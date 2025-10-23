바르게 ·느리게 걷기 통해 치매 인식 개선

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 치매 인식 개선을 위해 자치구별로 ‘2025 한마음 치매극복 걷기행사’를 개최한다.

이 행사는 광주시와 전남대학교병원, 광주광역치매센터가 공동주최하고 5개 자치구 보건소 치매안심센터가 주관한다. 프로그램은 ▷치매예방체조 ▷바르게 걷기 방법 안내 ▷느리게 걷기 체험 등으로 구성됐으며, 다양한 치매예방 홍보활동도 진행된다. 행사 당일 걷기 구간을 완주한 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

자치구별로 동구는 10월24일 푸른길분수공원에서, 남구는 10월30일 물빛근린공원, 북구는 11월4일 일곡제1근린공원, 광산구는 11월5일 경암근린공원에서 걷기행사가 진행된다. 행사 시간은 오전 10시부터이며, 치매 예방에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

참가 희망자는 각 자치구 치매안심센터를 통해 사전 접수할 수 있으며, 당일 현장 접수도 가능하다.

서구는 앞서 지난 20일부터 휴대전화 응용 프로그램(애플리케이션)을 활용해 ‘일평균 9988보 걷기’를 목표로, 비대면 치매극복 걷기 행사를 진행하고 있다. 이를 달성하면 지역 취약계층 치매환자 가구를 위한 ‘1만원 기부권’을 받을 수 있다.

배강숙 건강위생과장은 “치매는 더 이상 개인의 문제가 아닌 지역사회의 공동 과제”라며 “이번 걷기 행사를 통해 시민들이 치매 예방의 중요성을 되새기고, 올바른 인식 확산에 동참하길 바란다”고 말했다.