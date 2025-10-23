도시재생사업 일환 81억 원 투입… 도매 중심 상생 유통망 구축, 전국 공급망 확대 목표

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 지역 대표 농축산 브랜드 ‘예천한우’의 경쟁력 강화를 위한 핵심 인프라인 ‘예천한우 특화센터’를 오는 11월 준공한다.

이번 사업은 도시 재생 활성화 사업의 일환으로 총사업비 81억 원이 투입됐으며, 지역 한우산업의 유통·가공 거점 구축을 목표로 추진됐다.

지상 2층 규모로 건립된 특화센터는 1층 식육포장처리시설(총 844㎡) 에 도축 후 가공, 냉장·냉동 저장, 포장까지 가능한 일괄 시스템을 갖췄다.

2층 옥상에는 43면의 주차장, 옥외에는 9면의 주차공간이 마련돼 상설시장 이용객에게 무료로 개방된다. 이를 통해 지역 상권 활성화 효과도 기대된다.

예천군은 특화센터를 예천한우 유통체계의 중추 거점으로 육성한다는 전략이다.

특히 관내에서는 소매 판매를 제한하고 도매 중심으로 운영함으로써, 기존 전통시장 상인 및 음식업계와의 상생 모델을 구축하고 지역 상권과의 갈등을 최소화할 방침이다.

운영자는 11월 중 공개 모집을 통해 연내 선정, 내년 1월 본격 가동에 들어간다.

군은 선정 과정에서 운영 능력과 전문성, 브랜드 가치 제고 가능성 등을 종합적으로 평가해 예천한우의 전국 유통망 확장에 이바지할 역량 있는 민간사업자를 선발할 계획이다.

특화센터는 향후 서울·경기 등 수도권 대도시 공급망 확대와 함께 온라인 유통채널 진출도 추진한다.

예천군은 지역 생산 농가와의 직거래 계약을 통해 도축·가공·포장까지 통합 관리함으로써 품질 신뢰도를 높이고, 경매시장에서 선별된 고급 한우를 전국 도매시장에 공급할 예정이다.

이로써 한우농가의 소득 증대와 지역경제의 선순환 구조 형성이 기대된다.

김학동 예천군수는 “예천한우 특화센터는 지역 한우산업의 유통과 브랜드 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라며,“예천한우가 전국적으로 인정받는 프리미엄 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 유통 효율화와 품질관리 시스템 고도화에 최선을 다하겠다”고 말했다.