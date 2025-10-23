중국 희토류 수출 제한 보복 차원 “美정부, 中과 대결 국면 확대 무게”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 중국에 소프트웨어 수출을 제한하는 방안을 검토하고 있다고 로이터 통신이 22일(현지시간) 보도했다.

통신은 미 관리와 미 당국 보고를 받은 인사 3명을 인용, 중국의 희토류 수출 제한에 대한 보복 조치로 노트북에서부터 항공엔진까지 중국에서 광범위하게 사용되고 있는 미국 소프트웨어의 수출 제한이 검토되고 있다고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 미국산 소프트웨어가 탑재된 제품, 미국산 소프트웨어를 사용해 생산된 제품 등의 중국 수출을 제한할 수 있다고 엄포 놓은 바 있다.

통신은 미 당국이 소프트웨어 중국 수출 제한 카드 외 방안도 논의 중이라고 전했다.

트럼프 대통령은 지난 10일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 중국에 100% 추가 관세를 부과하고, 11월 1일까지 “중요한 모든 소프트웨어”에 대해 추가 세부 논의 없이 새로운 수출 통제를 시행할 것이라고 밝힌 바 있다.

통신은 미 당국이 실제로 이러한 수준까지 수출 통제를 검토하고 있다는 것은 미 당국이 보다 온화한 접근법을 선호함에도 불구하고 트럼프 정부가 중국과의 대결 국면을 극적으로 확대하는 것에 무게를 두고 있음을 보여준다고 풀이했다.

스콧 베선트 미 재무장관은 이날 백악관에서 중국에 대한 소프트웨어 수출 통제 관련 질문을 받고 “모든 것이 테이블에 올라와 있다는 것은 확인해줄 수 있다”면서 “만약 이러한 수출 통제가 작동하게 되면 G7(주요 7개국)과 함께 하게 될 것”이라고 말했다.