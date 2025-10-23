JD파워 ‘2025 가전제품 평가’ 4개 부문 정상 핵심 기술력으로 북미 시장 리더십 공고히 B2C 넘어 美 B2B 시장서도 성과 가속화

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 미국 소비자 만족도 조사에서 업계 최다 부문 1위를 차지하며 대표적 프리미엄 시장인 미국에서 ‘가전 강자’의 입지를 다시 한 번 입증했다.

LG전자는 미국 시장조사기관 JD 파워(JD Power)가 발표한 ‘2025 가전제품 소비자 만족도 평가’에서 ▷프렌치도어 냉장고 ▷양문형 냉장고 ▷건조기 ▷레인지 등 총 4개 부문에서 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

JD 파워는 최근 1년 내 주요 가전제품을 구입한 소비자 1만5000여명을 대상으로 내구성, 성능, 부가기능, 사용 편의성, 디자인, 가치, 브랜드 신뢰도 등 7개 항목의 만족도를 조사해 순위를 발표한다.

LG전자는 주방가전(냉장고·레인지 등)과 세탁가전(건조기·세탁기 등)을 포함한 11개 제품군 중 4개 부문에서 1위를 차지했다. 올해 평가에서 가전 브랜드 중 가운데 최다 수상이다.

특히 프렌치도어 냉장고와 양문형 냉장고는 성능과 내구성, 세련된 디자인에서 우수한 평가를 받았다. JD 파워는 양문형 냉장고에 대해 “형태와 기능을 고려한 디자인과 식재료 정리가 용이한 넓은 내부 공간이 우수하다”고 평가했다. 건조기와 레인지 역시 탁월한 성능과 기능, 디자인 경쟁력을 인정받았다.

LG전자는 최근 5년간 JD 파워의 소비자 만족도 조사에서 꾸준히 상위권을 유지하고 있으며, 미 소비자매체 컨슈머리포트(Consumer Reports)가 발표한 ‘가장 신뢰할 수 있는 가전제품 브랜드’ 평가에서도 6년 연속 가장 높은 순위에 올랐다.

이 같은 성과는 LG전자의 독자 기술력에 기반하고 있다. 직접 개발하고 생산하는 핵심 부품 ‘AI DD 모터’와 ‘인버터 리니어 컴프레서’로 세탁기와 냉장고의 성능과 효율을 높이고 있다.

이를 기반으로 LG전자는 현재 북미·유럽 주요 소비자매체의 평가에서 냉장고(10개국 28개 평가), 세탁기(6개국 9개 평가), 건조기(4개국 5개 평가) 모두 1위를 기록 중이다.

한편 LG전자는 소비자 시장뿐 아니라 미국 B2B 생활가전 시장에서도 성과를 확대하고 있다. 지난해 미국 2위 주택건설업체 ‘레나(Lennar)’에 이어, 최근에는 미국 10대 빌더 중 하나인 ‘센추리 커뮤니티스’와 독점 공급 계약을 체결했다.

또한 세탁 솔루션 분야에서도 미국 1위 기업 ‘CSC 서비스웍스’에 제품을 공급하며 북미 시장 점유율을 높이고 있다. 연내 대용량 상업용 세탁가전 ‘LG 프로페셔널’을 북미와 유럽 시장으로 확대할 예정이다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “세계 최대 프리미엄 시장인 미국에서 가전 리더십을 인정받은 결과”라며 “차별화된 제품 성능과 편리한 고객 경험을 알려 나갈 것”이라고 말했다.