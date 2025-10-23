[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 오는 21일부터 11월 15일까지 올 한 해 군정 주요 이슈 중 군민들의 관심이 컸던 ‘2025년 7대 뉴스’를 선정하기 위한 설문조사를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 설문조사는 칠곡군청 홈페이지 ‘설문조사’ 메뉴를 통해 진행되며 군정에 관심 있는 군민 누구나 참여할 수 있다.

설문 대상은 언론에 집중 보도됐거나 화제가 된 17개 뉴스 항목이며 이번에 선정된 7대 뉴스는 군 홈페이지를 통해 12월 중 발표될 예정이다.

7대 뉴스 후보로는 △럭키칠곡 상표등록 △거점 복지전담센터 개소 △왜관 홀리 페스티벌 개최 △칠곡 꿀맥 페스티벌 개최 △AI와 접목한 칠곡낙동강평화축제 △칠곡군 청년센터 개소 △칠곡사랑상품권 할인율 13% △어르신 대중교통 무임 교통카드 발급 △행복택시 확대 운영 △파크골프장 직영 체제 전환 △낙동강 수변공원 기본계획 수립 △내륙 칠곡에서 흰다리새우 양식 성공 △율리~오평간 연결도로 개설 △아파트 외벽 대형 벽화 조성 △60세 이상 대상포진 예방접종 지원 △칠곡군 프리미엄 쌀 재배 단지 조성 △평생학습도시 재지정 등이 있다.