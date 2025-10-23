[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대와 HD현대로보틱스(대표 김완수)는 22일 교내 창업보육센터에서 ‘대구·경북 로봇교육센터’ 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이번 개소는 지난해 12월 양 기관이 체결한 업무협약의 결실로, 산업용 로봇 6세트를 기반으로 한 첨단 실습 인프라가 완비된 교육 거점이 마련되었다는 점에서 의미가 크다.

이날 개소식에는 성한기 대구가톨릭대 총장, 조수정 HD현대로보틱스 상무, 이상수 경북도 지방시대정책국장, 박대현 경북도 RISE센터장, 하인성 (재)경북테크노파크 원장, 윤칠석 (재)경북IT융합산업기술원 원장 등이 참석했다.

행사는 개회 및 홍보 영상 상영, 국민의례, 내빈소개, 환영사와 기념사, 주요 내빈 축사, 개회 퍼포먼스, 제막식, 로봇교육센터 라운딩 순으로 진행됐다.

윤현중 대구가톨릭대 RISE 모빌리티디지털전환사업단장은 “HD현대로보틱스와의 협력은 단순한 교육 인프라 구축을 넘어 산학이 함께 지역 산업의 미래를 준비하는 상징적 사례”라며 “대구가톨릭대가 로봇과 모빌리티 분야에서 지역 기술혁신의 허브 역할을 해나가겠다”고 밝혔다.

성한기 총장은 축사에서 “경북도 RISE사업의 핵심 과제인 모빌리티혁신대학과 연계해 산업 현장과 대학의 교육 역량이 결합된 실무 중심의 교육이 이루어질 것”이라며 “이를 통해 청년들이 지역에서 배우고 일하고 정주할 수 있는 지속 가능한 산업‧교육 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.