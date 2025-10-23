11월 1일 ‘청년문화놀이터’ 콘셉트로 샤로수길 따라 3가지 테마의 로컬브랜드 축제 개최 ▲DJ 공연 ▲미니 스포츠 게임 ▲야장거리 등 ‘청년 취향 맞춤 콘텐츠’ 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 11월 1일 지역 대표 상권인 ‘샤로수길’에서 ‘청년문화놀이터 그라운드 샤로수’를 개최, 11월 로컬브랜드 축제의 문을 연다.

지난 6월 ‘청춘 오락실’ 콘셉트로 청년들의 큰 호응을 얻은 구는, 이번 11월 청년의 취향을 저격하는 다양한 문화 콘텐츠가 어우러진 ‘청년 문화 놀이터’를 샤로수길에서 선보인다는 방침이다.

행사가 열리는 샤로수길 상권에는 ‘그라운드 샤로수’를 대주제로 ▲Ground Vibe ▲Ground Play ▲Ground Taste 등 3가지 테마가 샤로수길을 따라 다채롭게 펼쳐진다.

Ground Vibe는 국내 유명 DJ들이 청년들이 선호하는 EDM 장르의 음악을 중심으로 DJ 공연을 선보인다.

특히 DJ 부스 주변에는 ‘레이저 조명쇼’가 함께 펼쳐져 샤로수길 분위기와 축제 방문객의 흥을 한층 더 돋울 계획이다.

Ground Play에서는 신발 던지기, 공기놀이 등 놀이터에서 즐겼던 ‘추억의 게임’과 미니 컬링, 다트 등 ‘미니 스포츠 게임’을 마련해 어른들은 추억과 동심을 회상하고, 청년들은 열정적인 플레이로 샤로수길을 뜨겁게 달굴 것으로 구는 기대한다. 아울러 준비된 게임 미션을 수행하면 상권에서 사용할 수 있는 ‘할인쿠폰’을 제공해 상권 매출에도 기여할 예정이다.

Ground Taste에는 요즘 청년들의 주요 놀거리인 ‘야장거리’가 마련된다. 청년과 방문객들은 샤로수길을 대표하는 다양한 맛집들이 골목을 따라 펼쳐진 야장거리에서 맛있는 음식과 안주를 맛보며 가을밤 야장의 낭만을 만끽할 수 있다.

또한 샤로수길 상권 내 위치한 ‘덕진경로당’의 어르신들은 ‘차(茶) 나눔 행사’를 준비해 축제에 방문한 청년들을 맞이하며 ‘전 세대가 함께 즐기는 로컬브랜드 축제’의 의미를 담는다.

구는 안전한 진행을 위해 축제가 열리는 관악로14길 일대에 대해 11월 1일(토) 오전 9시부터 24시까지 교통을 통제한다.

샤로수길은 지난해 3월 ‘서울시 로컬브랜드 육성사업’ 공모에 선정되어 3년간 30억 원의 예산을 확보했다. 구는 다양한 인프라 확충, 콘텐츠 개발, 상인 역량 강화 등 상권 맞춤형 지원을 통해 샤로수길을 ‘서울 대표 상권’으로 육성하고 있다.

지난 6월 개최한 로컬이벤트 ‘샤로수길 청춘오락실’에는 2만 6000여 명이 방문하고, 상권 매출액이 축제 전주 대비 25% 이상 증가하는 결과를 기록했다.

박준희 구청장은 “샤로수길은 단순한 상권을 넘어 청년이 만드는 문화가 어우러진 공간”이라며 “청년이 주인공인 로컬이벤트 축제를 통해 샤로수길이 청년·문화 상권으로 굳건히 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.