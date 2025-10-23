26일 매사냥터로 전통 있는 응봉동서 축제 개최, 무형문화재 응사의 매사냥 시연으로 이색 볼거리 가을 정취 더하는 ‘송정마을 단풍길 음악회’ 등 주말 나들이로 함께 즐길 수 있는 동별 축제 펼쳐져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 깊어지는 가을을 맞아 오는 10월 25일부터 11월 1일까지 지역 곳곳에서 함께 즐길 수 있는 다채로운 마을 축제가 열린다고 밝혔다.

먼저, 응봉동(동장 박미자)은 오는 26일 응봉역 하부에서 ‘제5회 응봉 매사냥 축제’를 개최한다.

응봉동 마을축제추진위원회(위원장 박일)에서 주관, 2021년부터 개최되고 있는 ‘매사냥 축제’는 과거 응봉산에 매사냥터로써 응방(매사냥사육관청)이 설치됐던 역사적 의미와 가치를 되새기며 마을의 전통을 이어가는 화합의 장으로 마련되고 있다.

이번 축제는 오전 11시부터 오후 4시까지 진행되며, 매사냥 시연과 함께 전통 놀이 한마당, 어린이 마술쇼, DJ 공연 등 모든 세대가 함께 어우러질 수 있는 다양한 프로그램이 준비되어 있다.

특히, 축제의 묘미로 무형문화재 박용순 응사(매사냥꾼)가 매사냥을 직접 시연한다. 오후 12시 30분과 3시, 2회에 걸쳐 시연이 펼쳐지며, 서울 도심에서 쉽게 접할 수 없는 이색적인 볼거리로 눈길을 사로잡을 예정이다.

아울러, 같은 날 송정동(동장 조동익)에서는 ‘제8회 송정마을 단풍길 가을 음악회’가 열린다.

주민들로 구성된 송정마을 축제추진위원회(위원장 용화식)의 주최로 송정체육공원에서는 오후 2시부터 9시까지 초대 가수와 버스킹 공연으로 가을 정취를 더해줄 ‘가을 음악회’와 야시장 느낌의 ‘먹거리 장터’가 열린다.

이와 더불어 송정제방길에서는 낮 12시부터 오후 9시까지 지역 내 청년 기업, 소상공인들의 플리마켓과 다양한 체험 부스가 운영될 예정이다.

축제 장소인 송정제방길은 서울시에서 선정한 걷고 싶은 거리 10대 명소 중 하나로 봄에는 벚꽃으로, 가을에는 단풍으로 물들어 산책과 휴식을 즐기는 공간으로 주민들에게 많은 사랑을 받고 있다.

그 밖에도 성동구에서는 다양한 동별 축제가 열린다. 10월 25일에는 왕십리도선동 ‘한마음 축제’, 왕십리2동 ‘무학봉 어울림 축제’, 금호2-3가동 ‘금호산 어울림 한마당’이 개최된다.

또, 11월 1일에는 옥수동 ‘매봉산 둘레길 걷기대회’, 사근동 ‘사근사근 축제’, 용답동 ‘용답마을 어울림 한마당’, 금호4가동 ‘무쇠막 어울림 한마당 축제’가 열려 선선해진 가을 날씨에 주말 나들이로 가기 좋은 행사들이 펼쳐질 예정이다.

정원오 성동구청장은 “지역의 정체성을 살린 다채로운 성동의 마을 축제에서 가을의 정취를 만끽하며 특별한 추억과 즐거운 경험을 만드는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들이 함께 만들어가는 마을 축제를 통해 각 동의 전통과 특색이 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.