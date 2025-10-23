-미세플라스틱 걱정 없는 안전하고 깨끗한 생수

친환경 생수 브랜드 ‘아임에코(i’m eco)’가 국립오페라단의 창작 오페라 ‘화전가’ 공연을 통해 관객과의 특별한 만남을 이어간다.

오는 10월 25일(토)과 26일(일) 오페라극장에서 열리는 ‘화전가’ 공연에서는 100% 사탕수수 유래 생분해 용기 ‘고마운샘’이 관객에게 소개된다. 아임에코는 공연 프로그램북과 함께 국립오페라단과 협업 이벤트 정보를 담은 안내카드를 관객에게 제공할 예정이다.

국립오페라단의 ‘화전가’는 1950년 한국전쟁 직전 경북 안동을 배경으로, 남성들이 부재한 시대 속 여성들이 ‘화전놀이’를 통해 연대와 희망을 찾아가는 이야기를 담은 작품이다.

공연계의 흥행보증수표 배삼식 작가의 동명 희곡을 바탕으로 ‘우리 시대를 대표하는 극음악 작곡가’ 최우정의 음악, 영국 공연계 최고 권위 상인 로런스 올리비에상 후보에 오르며 K-컬쳐의 위상을 한 단계 높인 연출가 정영두의 손길이 만나 새로운 매력의 한국 오페라가 탄생할 것으로 기대된다.

아임에코는 앞서 서울예술단의 창작가무극 ‘전우치’ 창작팀에도 ‘가벼운샘’ 생수 제품을 협찬하며 예술가들의 창작 환경을 지원한 바 있다. 전우치는 조선시대를 배경으로 한 전통과 현대가 어우러진 음악과 안무를 통해 한국형 뮤지컬의 새로운 방향을 제시하며, 오는 10월 25일(토)부터 11월 2일(일)까지 예술의전당 CJ 토월극장에서 공연된다.

이번 협업은 공연 예술 현장에서 환경 보호와 문화적 가치가 조화를 이루는 사례로, 아임에코의 ESG 활동이 문화영역으로 확장될 가능성에 초점을 맞추고 있다.

아임에코 관계자는 “이번 협업은 예술과 환경이 자연스럽게 어우러지는 일상의 실천을 제안하는 자리”라며, “앞으로도 문화예술계와의 다양한 만남을 통해 진정성 있는 ESG 활동을 지속해 나가겠다”고 전했다.

한편, 아임에코는 자체 안심 시스템 ‘E.C.O Safety Standard’를 적용해 생산 전 과정을 관리하며 품질과 안전을 철저히 관리하고 있다.