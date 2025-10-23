천안시 서북구 직산읍 남산리 일원에 조성된 ‘천안테크노파크 일반산업단지’가 지난 9월 27일 공사 준공을 완료하고 본격 가동에 돌입하며 K-제조업의 새로운 전략 거점으로 급부상하고 있다.

총 919,133㎡(약 28만 평) 규모의 이 대규모 산업단지는 수도권과 충청권을 잇는 전략적 입지, 우수한 교통 인프라, 그리고 체계적인 기업 지원 시스템을 바탕으로 지역 경제 활성화와 북부권역 균형발전을 이끄는 핵심 동력으로 기대를 모으고 있다.

산업단지의 중심인 총 648,076㎡(약 19만 평)의 산업시설용지는 이미 의료용기기, 전자장비, 이차전지, 화장품, 식품 등 국내 우수기업들의 입주가 확정되며 94%의 높은 분양률을 기록했다.

현재 마지막 2개 필지만을 남겨둔 채 완판을 눈앞에 두고 있으며, 다수의 기업이 사전 착공에 돌입하거나 준비 중이어서 단지 내 산업 생태계가 빠르게 조성될 전망이다. 입주 업종은 식료품(C10), 화학(C20), 의약(C21), 전자(C26), 금속(C25), 기계(C29) 등 고부가가치 제조산업 및 첨단산업군으로 구성돼 집적 효과 극대화를 목표로 한다.

천안테크노파크의 최대 강점은 압도적인 입지 경쟁력이다. 경부고속도로 북천안IC에서 불과 1.7km(차량 약 4분) 거리에 위치해 전국 물류 접근성이 뛰어나며, 국도 1호선 및 34호선 인접, 수도권 전철 1호선 직산역(2.6km, 4분), KTX 천안아산역(12km)과의 탁월한 연결성은 제조기업들의 납기 단축과 물류비 절감에 핵심적인 매력으로 작용하고 있다.

또한, 입주 기업에게는 「지방세특례제한법」 등에 따른 취득세·재산세 감면, 고용 및 투자 보조금, 인허가 패스트트랙 등 다양한 행정·재정적 지원 혜택이 제공된다. 이는 수도권 이전을 검토 중이거나 신성장 제조산업을 추진하는 기업들에게 최적의 환경을 제공하며 K-제조업의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다.

산업시설용지의 성공적인 분양 마무리에 발맞춰, 단지 내 단 11개 필지로 조성된 상업시설용지(지원시설용지) 분양이 본격적으로 시작됐다. 산업시설용지의 완판 임박과 우수기업들의 활발한 착공 움직임은 상업시설용지에 대한 확실하고 안정적인 수요를 이미 확보했음을 의미한다.

천안테크노파크는 상업시설용지를 통해 식음료, 근린생활시설, 금융·비즈니스 지원시설 등 다양한 업종의 입점을 유도하여 산업과 생활이 공존하는 자족형 복합산업단지로 발전시킬 계획이다.

업계 전문가들은 “산업시설용지의 높은 분양률은 단지 내 상주인구 유입과 사업 활동 활성화를 담보한다”며, “성공적인 초기 분양이 단지 전체 활성화를 이끄는 선순환 구조로 이어지고 있어, 상업시설용지 분양 초기 단계인 현재가 최적의 투자 진입 시기”라고 분석했다. 상업시설용지 분양에 대한 문의는 천안테크노파크 기업유치팀으로 하면 된다.