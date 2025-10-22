[헤럴드경제=나은정 기자] 세 명의 양딸을 둔 배우 진태현이 성인 입양에 대한 일부 비판적 시선에 “작지만 부정적인 생각들이 지금 우리 사회를 만들고 있을 것”이라고 직접 소신을 밝혀 화제다.

진태현은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 한 누리꾼의 댓글을 소개하며 “정확히 저희 부부가 가고자 하는 길이다. 후원보다는 ‘같이 밥을 먹는 식구’가 진짜 나누는 삶 같다”고 했다.

해당 댓글에는 “진태현·박시은 부부로 인해 입양 문화가 더욱 확대되길 기대한다. 미국 월스트리트 시각장애인 신순규 씨도 법적 관계를 맺지는 않았지만, 미국인 양부모의 후원 덕에 미국에 뿌리내리고 살 수 있었다고 한다”며 “여전히 혈통과 가문을 중시하는 유교적 문화가 입양을 망설이게 하는 큰 장벽인데, 법적 절차 없이도 양부모 역할을 해준다면 입양 문화가 확산되기 더 쉬울 것 같다”는 내용이 담겼다.

이에 진태현은 “‘왜 성인만 가족을 삼느냐?’, ‘후원만 하지 왜 그러냐?’고 하는데, 삶을 함께 나누고 시간을 내어주고 우리 가정에 초대하는 일이 그 어떤 엄청난 기부나 후원보다 나은 길이라 믿고 있다”며 “후원은 이미 열심히 하면서 살고 있다”고 했다.

이어 “저희 부부는 사람이 잘 되길 바라면서 산다. 그리고 착하거나 선하지가 않아 제발 조금이라도 바르게 살고 싶다”며 “청년 시절 너무 어렵고 힘들고 어리숙하고 부끄럽게 살았기에, 조금은 도와가며 살고 싶다”고 덧붙였다.

그러면서 “앞으로도 집·명품·돈 자랑 말고 아내·이웃·가족 자랑하면서 살려고 한다”며 “그게 유일한 재산이기 때문”이라고 강조했따.

진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼한 뒤, 2019년 대학생 딸을 입양했다. 부부는 2022년 출산을 20일 앞두고 유산을 겪는 아픔을 겪은 뒤에도 올해 두 명의 수양딸을 가족으로 맞아 든든한 울타리가 됐다. 두 사람이 양딸로 삼은 마라톤 선수 한지혜 씨는 최근 열린 제 106회 전국체전에서 5위를 기록해 눈길을 끌었다.