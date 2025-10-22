제18회 반도체의 날

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 22일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 제18회 반도체의 날 기념식을 열고 반도체 산업 발전에 기여한 유공자에게 훈·포장 등 정부 포상을 수여했다.

행사에는 송재혁 한국반도체산업협회장, SK하이닉스 곽노정 대표이사 등 반도체 분야 산·학·연 관계자 550여명이 참석했다.

송재혁 회장은 개회사에서 “인공지능(AI) 확산과 첨단 반도체 수요 증가로 올해 반도체 수출이 빠르게 확대되고 있고, K-반도체의 경쟁력이 세계의 주목을 받고 있다”며 “AI·양자컴퓨팅 등 기술 패러다임 전환 속에서 반도체는 국가 전략자산으로서 선제적 지원과 혁신 생태계 조성이 필요하다”고 밝혔다.

문신학 산업부 차관은 “올해 반도체 수출은 1650억달러(한화 236조1200억원 가량) 이상을 기록해 2년 연속 역대 최고치를 달성할 것으로 전망된다”며 “반도체 등 첨단산업 육성만큼은 흔들림 없이 추진하겠다”고 강조했다.

반도체는 한국의 최대 수출품이다. 올해 1∼9월 한국의 반도체 수출액은 1천197억달러를 기록했다. 이는 이 기간 한국 전체 수출액 5197억달러의 23%에 해당한다.

이날 기념식에서 SK하이닉스 곽노정 대표이사가 고부가가치 메모리 개발을 통한 수출 확대 등 공로를 인정받아 금탑산업훈장을 받았다.

삼성전자 허성회 부사장과 솔브레인 박영수 대표는 각각 업계 최초 9세대 V-낸드 플래시 제품 개발을 통한 메모리 신시장 확대, 반도체 공정 재료의 국산화 기여 공로로 은탑산업훈장, 동탑산업훈장을 탔다. DB하이텍 김기용 상무, 한국알박 백충렬 상임고문, 심텍 오재성 전무에게는 산업포장이 돌아갔다.