‘한·호 에너지 협력’ 상징, 2027년 상업운전 겨냥 200㎿ 발전소 설립, 연 37만톤 탄소 저감효과 최윤범 회장 “한·호주 민관협력의 모범 사례”

[헤럴드경제=김성우 기자] 고려아연의 호주 자회사인 아크에너지가 추진하고 있는 배터리 에너지저장시스템(BESS)과 태양광 발전소 프로젝트가 호주 뉴사우스웨일스(NSW) 주정부의 개발 계획 승인을 획득했다.

이번 프로젝트는 고려아연의 신재생에너지 사업 분야에서 핵심축을 담당할 전망이다. 최윤범 고려아연 회장이 추구해 온 신성장 동력 ‘트로이카 드라이브’ 프로젝트의 글로벌 확장 역시 가속도가 붙을 것으로 분석된다.

22일 고려아연에 따르면 향후 아크에너지의 프로젝트가 수행될 장소는 호주 뉴사우스웨일스주 카지노시 남부에 위치한 리치몬드벨리 지역이다.

수려한 자연환경과 입지를 자랑하는 이 곳은 태양광 발전 사업을 하기에 최적의 위치라는 평가를 받는다. 전체 투자비는 약 11억 호주달러(약 1조원)에 달한다. 이번 프로젝트는 시설 건설 후 운영뿐 아니라 소유권까지 갖는 BOO(건설·소유·운영) 방식으로 진행된다. 고려아연 측은 이 시설의 상업운전 목표 시점을 2년 뒤인 오는 2027년 하반기로 설정했다.

아크에너지는 신재생에너지 및 그린수소 사업을 전담해온 고려아연의 호주 소재 전문 자회사다. 뉴사우스웨일스 주정부가 공고한 장기 에너지 서비스 계약(LTESA)에 입찰해 지난 2023년 12월 최종 사업자로 선정된 이후 이번 프로젝트를 꾸준하게 준비해왔다. 당시 계약을 통해 시설 운영을 시작한 시점부터 향후 14년간 주정부 지정 사업자로 지역 전력망 안정화에 기여하고, 보조 전력 서비스 시장에 참여하기로 한 바 있다.

이번 프로젝트는 직접적인 에너지를 확보하는 태양광 발전소 구축과 여기서 나온 에너지를 축적해 심야 등 필요시간에 공급하기 위한 BESS 시스템 구축이라는 두 가지 축으로 이뤄진다.

우선 태양광발전소는 200㎿(메가와트)급 규모로 건설된다. 앞서 국내 업체가 건설했던 호주 퀸즐랜드주 지역의 콜럼불라 태양광 발전소 등과 유사한 규모이며, 범호주 차원에서 봐도 상당한 규모를 자랑한다.

신규 태양광발전소에서 나오는 에너지는 인근에 설치될 설치될 275㎿급 규모의 BESS 시스템에 저장된다. 이는 8시간 동안 최대 2.2GWh(2200㎿h)의 에너지를 충·방전할 수 있는 규모다. BESS 시스템에 투입되는 배터리는 리튬인산철(LFP) 기반 제품으로, 핵심 자재인 배터리는 국내 업체인 한화에너지에서 공급한다. 전체 사업비의 약 52%가 BESS 구성에 투입되는 만큼, 우리 업체들의 호주 수출에도 크게 기여할 것으로 분석된다.

또한 이번 사업을 통해 저감 가능한 이산화탄소 배출량은 연간 37만톤 규모로 추산된다. 낮시간 태양광 발전으로 에너지를 공급하고 남은 에너지는 BESS에 축적해 심야시간대에 활용하는데, 이는 뉴사우스웨일스주에 거주하는 약 17만5000가구에 매년 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 규모다.

이번 프로젝트 승인과 관련 최윤범 고려아연 회장은 “리치몬드밸리 프로젝트는 ‘친환경 에너지 전환’이라는 공통의 목표를 향해 한·호주 양국 민관이 협력하는 모범 사례로 자리매김할 것”이라며 “탄소중립 시대를 선제적으로 준비하면서 호주 현지에 BESS와 태양광 발전소가 순조롭게 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

크리스 민스 뉴사우스웨일스 주총리도 이례적으로 메시지를 내고 “에너지 공급 방식의 변화가 지역 곳곳에서 일어나고 있으며, 그 일환인 리치몬드밸리 태양광 발전소가 승인됐다”면서 “이 프로젝트는 노던 리버스 지역의 모든 가정에 전력을 공급하고도 3만1000가구분 여유전력을 생산할 청정에너지를 만드는 동시에 신뢰할 수 있는 재생에너지 전력망을 구축하는 것”이라고 평가했다.

이번 수주를 발판으로 호주 현지에서 양국의 다양한 신재생에너지 프로젝트가 진행될 가능성도 점쳐진다. 뉴사우스웨일스 주정부는 2028년까지 단계적으로 화력발전을 중단하고 신재생에너지에 기반한 전력 생산으로 전환한다는 계획을 수립했다. 아크에너지는 주정부로부터 보우먼스 크리크 풍력발전소 제1단계 사업을 허가받은 바 있다. 더불어 퀸즐랜드주, 태즈메이니아주 등 호주 내 다른 주에서도 신재생에너지 발전 포트폴리오를 빠르게 확장하는 상황이다.

최주원 아크에너지 대표는 “리치몬드밸리 프로젝트는 뉴사우스웨일스주의 에너지 전환을 뒷받침하는 중요한 역할을 할 것”이며 “주정부의 심사 과정 전반에서 의견을 제시해준 지역사회 구성원을 비롯해 아크에너지가 뜻깊은 이정표에 도달하도록 지원해준 모든 분들께 감사드린다”고 말했다.

한편, 고려아연의 트로이카 드라이브 전략은 미래 성장 동력이 될 신재생에너지 및 그린수소, 자원 순환, 이차전지 소재 사업 등 3개 분야 사업을 중심으로 하고 있다. 이 계획의 일환으로 고려아연은 최근 국내 자원 안보 강화와 글로벌 공급망 안정화를 위해 전략 광물 분야에 대한 투자를 강화하고 있다.

최근에는 반도체·통신·에너지·방산·청정에너지·디지털 등 다양한 분야의 필수 소재가 되는 전략광물 게르마늄의 생산 시설 구축과 갈륨 공급을 위한 공장 신설을 결정하기도 했다.