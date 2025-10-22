금선물, 5.7% 내린 온스당 4109달러 금보다 가파르게 오르던 은값도 7%대 급락

[헤럴드경제=도현정 기자]연일 사상 최고가를 경신해오던 국제 금값이 21일(현지시간) 5% 넘게 급락했다.

로이터 등 외신에 따르면 금 현물 가격은 이날 미 동부시간 오후 1시 45분 기준 온스당 4115.26달러로, 전장 대비 5.5% 내려갔다. 로이터는 일간 기준 하락폭으로는 코로나19로 인한 팬데믹 기간이던 2020년 8월 이후 가장 크다고 보도했다.

금 선물 가격도 급락했다. 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4109.1달러로, 전장 대비 5.7% 하락했다.

국제 금 가격은 연일 상승세를 이어오면서 60% 가까운 상승세를 보였다. 전날에도 현물 기준 온스당 4381달러선까지 오르며 사상 최고치를 경신했다.

시장에서는 미국 기업들이 3분기 호실적을 이어가면서 투자심리가 회복된 게 안전자산인 금에 대한 선호심리 약화로 이어지면서 단기적 차익 실현 성격의 매도세를 촉발했다고 분석했다. 금속정보업체 키트코 메탈의 짐 위코프 선임 애널리스트는 투자자 노트에서 “이번 주 들어 개선된 시장의 위험선호 심리가 안전자산 귀금속에 약세 요인으로 작용하고 있다”라고 말했다.

블룸버그는 주요 금 매수 주체인 인도가 이날 최대 힌두교 축제 ‘디왈리’로 인해 휴장한 것도 유동성 부족에 따른 하락 요인을 제공했다 분석했다.

국제 은 현물도 이날 같은 시간 전장 대비 7.6% 급락한 온스당 48.49달러에 거래됐다.

국제 금값과 은값의 상승세가 주춤해지자 투자자들은 오는 24일로 예정된 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)에 촉각을 곤두세우고 있다.

미 연방정부의 셧다운(일시적 업무중단)으로 주요 경제지표 발표가 중단됐지만, 미 노동통계국은 당초 발표가 예정됐던 10월 15일보다 9일 지연된 24일 CPI 지표를 발표한다고 밝혔다. CPI가 오는 28~29일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에 어떤 영향을 줄지도 관심의 대상이다. 미국의 실질금리가 하락하면 금값은 상승하는 경향이 있다. 지난 14일(현지시간) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장은 필라델피아에서 열린 컨퍼런스에서 “고용의 하방압력이 고조되고 있다”는 발언을 해, 시장은 이를 금리인하의 신호로 해석하고 있다.