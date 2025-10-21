고흥군 최대 30% 할인쿠폰 제공

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 운영하는 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰‘고흥몰’은 가을 수확의 계절을 맞아 10월 23일까지‘가을 수확 대축제’특별기획전을 열어 가을 제철 농수산물 할인 판매에 나선다.

이번 기획전은 고흥을 대표하는 유자청, 키위, 석류, 귤, 등 가을 농산물과 함께 제철 수산물인 꽃게, 대하, 삼배체굴 등이 준비돼 풍성한 먹거리를 선보인다.

특히, 행사 기간에는 소비자들이 최대 30% 할인쿠폰을 기획전 전용 상품에 사용할 수 있다.

고흥군 관계자는“이번 기획전은 가을의 풍성한 수확을 소비자와 함께 나누고 동시에 지역 농가의 소득 증대에도 기여하기 위해 마련된 축제의 장”이라며“농가와 소비자가 상생할 수 있는 유통 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

고흥몰은 2019년 9월 개설 이후 온라인 소비 트렌드에 맞춰 다양한 할인 행사와 적극적인 마케팅을 전개해 왔으며 지난달 누적 매출 100억 원을 돌파하는 성과를 이루고 있다.