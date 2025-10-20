[헤럴드경제=유혜림 기자] JT저축은행이 업계 최초로 진행해 온 아동학대예방캠페인이 올해로 5회를 맞이했다고 20일 밝혔다. 지난 2021년부터 진행한 해당 캠페인은 내달까지 두달간 진행된다.

JT저축은행은 아동학대예방 캠페인을 통해 지난 4년간 매년 캠페인을 펼치며 약 8000만원 규모의 후원금을 전달해 1500여가정의 아동 권익 보호와 피해 아동 치료 등에 사용됐다.

올해로 5회째를 맞이한 이번 캠페인에는 경기도거점아동보호전문기관을 중심으로 지난해 함께한 경기권역 아동보호전문기관 25개소가 올해도 함께 동참하기로 했다. 또한 서울·강원·충청·전라·경상·제주 등 전국 아동보호전문기관이 캠페인 활동을 함께 진행할 계획이다.

특히 페이스북, 인스타그램, 블로그 등 JT저축은행 공식 SNS계정을 통해 캠페인 기간 동안 댓글 참여와 챌린지 인증 등 다양한 이벤트도 진행된다. 또한 아동학대 예방을 위한 신고 절차와 사전 징후 점검, 긍정 육아 서약 등 정보 전달형 컨텐츠도 업로드 될 예정이다.

이와 함께 아동보호전문기관 전국 네트워크를 활용해 아동학대예방 종사자들에게 캠페인 포스터, 유인물, 판촉 상품 등을 제공한다. 여기에 11월 한 달 간 JT저축은행 전직원들이 아동학대 피해 아동을 위해 직접 캠페인에 동참할 방침이다.

캠페인 기간 동안 모금되는 기금은 캠페인 종료 후 후원금으로 경기도거점아동보호전문기관에 전달된다. 지난해 전달된 후원금은 경기도거점아동보호전문기관을 통해 피해아동 심리치료와 , 법률자문 및 소송 지원, 긍정 양육을 위한 부모 교육, 남자청소년키트 지원 등으로 사용됐다.

박중용 JT저축은행 대표이사는 “국가 사회문제인 아동학대예방을 위해 긍정양육에 대한 관심과 실천만이 미래 주역인 아동들의 건강한 삶을 지켜줄 수 있다”며 “앞으로도 아동학대 문제 등에 대한 사회 대의적 문제 개선을 위해 지속적인 관심을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, JT저축은행은 J트러스트 그룹의 한국 진출 이후 지역 아동, 미혼모, 장애인 등 사회 취약 층을 위한 지속적인 사회공헌활동을 진행해오고 있다. 같은 그룹 내 계열사 JT친애저축은행과 함께 지역 복지관 소속 소외 아동을 위해 크리스마스 파티 등 다양한 사회공헌활동을 펼쳐오고 있다.