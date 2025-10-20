‘시즌2-광양 편’...배우 최수종·옥자연·권해효·이성민·김성균·감독 김성수

'남도영화제 시즌2 광양'을 수놓을 화려한 스타들이 공개됐다.

올해 남도영화제에서는 집행위원장 겸 배우 최수종과 개막식 사회자로 나선 순천 출신 배우 옥자연을 비롯해 권해효, 이성민, 김성균 등 한국 영화를 대표하는 얼굴들이 대거 참석한다.

포스코 광양제철소가 있는 철강 및 항만도시에서 열리는 올해 남도영화제에서는 연기파 배우 권해효가 남도 장편 경쟁 본심 심사위원으로 위촉돼 광양을 찾는다.

남다은 영화평론가, 박관수 기린제작사 대표와 함께 8편의 쟁쟁한 신예들의 작품 심사를 맡는다.

20편의 단편영화를 대상으로 한 남도 단편 경쟁에서는 영화 ‘조제’ 등을 통해 특유의 감성을 드러내 온 김종관 감독을 비롯해 영화 ‘홍이’(2025)의 주연이자 떠오르는 ‘독립영화의 얼굴’ 장선 배우, ‘씨네21’ 송경원 편집장이 심사위원으로 나선다.

배우 이성민과 김성균은 컨테이너 특별관(스타인벡코리아 광양항)에서 만날 ‘로케이션 IN 남도-광양 천만 영화 특별전’의 상영작 ‘서울의 봄’으로 김성수 감독과 함께 남도영화제를 찾는다.

스타인벡코리아 광양항은 ‘서울의 봄’ 야외 촬영 현장이기도 해 촬영 장소에서 관객을 만나는 이색적인 경험을 나눈다.

한국영화의 떠오르는 스타, 한국독립영화계를 이끌고 있는 배우들도 대거 광양으로 향한다.

개막작 ‘철들 무렵’의 하윤경, 곽민규와 ‘꼭두 이야기’의 김수안, ‘더 킬러스’의 지우, ‘3학년 2학기’의 강진아, ‘여름의 카메라’ 김시아 등이다.

이들은 각각의 최신작을 들고 관객과 만나 깊은 대화를 나눌 예정이다. 또한 남도의 시선 부문 ‘배우, 감독하다’ 섹션에 참여하는 류현경, 조은지, 문혜인 배우 겸 감독도 영화제에 함께한다.

지난 2023년 순천대회에 이어 2년 만에 열리는 ‘남도영화제 시즌2-광양’은 23일부터 27일까지 CGV광양, 전남도립미술관, 광양시문화예술회관, 광양시민광장, 컨테이너 특별관(스타인벡코리아 광양항) 등 광양시 일대에서 열린다.

영화제에 관련한 자세한 내용은 공식 웹사이트(www.ndff.kr)를 통해 확인할 수 있다.