생애 첫 덴마크오픈 우승 백하나-이소희, 복식 정상

[헤럴드경제=조범자 기자] ‘셔틀콕 여왕’ 안세영(삼성생명)이 생애 첫 덴마크오픈 우승컵을 들어올리며 올해 국제대회 8승의 파죽지세를 이어갔다.

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 19일(한국시간) 덴마크 오덴세에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 덴마크오픈 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈위(중국)를 2-0(21-5 24-22)으로 제압했다.

이로써 안세영은 올해 8번째 우승컵을 획득했다. 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈·전영오픈·인도네시아오픈), 4개의 슈퍼 750 시리즈(인도오픈·일본오픈·중국오픈·덴마크오픈)와 슈퍼 300 대회 오를레앙 마스터스에서 우승했다.

한국 선수가 덴마크오픈 여자단식을 제패한 건 1987년 이영숙 이후 38년 만이다.

안세영은 1게임부터 왕즈이를 매섭게 몰아붙였다. 단 5점만을 내주며 15분 만에 21-5로 가볍게 제압했다.

2게임에서는 왕즈위가 반격에 나섰다. 왕즈위가 연속 득점으로 앞서 나가며 주도권을 잡자 잠시 주춤한 듯 했던 안세영은 그러나 10-18에서 내리 8점을 몰아치며 극적으로 동점을 만들었다. 승부는 듀스로 이어졌고 안세영이 22-22 동점에서 연속 2득점에 성공하며 환호했다.

안세영은 오는 21일부터 프랑스에서 열리는 2025 BWF 월드투어 슈퍼 750 프랑스오픈배드민턴선수권대회에서 올해 9번째 우승 트로피에 도전한다. 안세영의 종전 개인 BWF 월드투어 시즌 최다승은 2023년 기록한 10승이다.

한국 팀끼리 맞대결이 펼쳐진 여자복식 결승에선 백하나(MG새마을금고)-이소희(인천국제공항)가 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행)에 2-1(15-21 21-14 21-15) 역전승을 거둬 올해 첫 국제대회 우승을 차지했다.