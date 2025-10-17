2025년 노벨화학상은 금속유기골격체(MOF, Metal–Organic Framework)를 개발한 기타가와 스스무, 리처드 롭슨, 오마르 야기 교수에게 수여됐다.

특히 UC버클리의 오마르 야기 교수는 MOF를 활용해 공기 중 수분 포집, 이산화탄소 저감, 약물 전달 등 다양한 응용을 실현하며 ‘분자 수준의 스펀지’라는 개념을 확립했다.

이 혁신적 기술 철학은 H2MEDI의 메디컬 필링 솔루션 ‘라라필(LHALA PEEL)’에 그대로 반영되어 있다.

라라필의 핵심 성분 INCUBE® 504는 MOF 원리를 적용한 구형 나노 전달 시스템으로, 피부 속 염증 유발 물질을 흡착·제거하고 필요한 성분만 정밀하게 방출한다. 이는 MOF의 핵심 개념인 ‘선택적 흡착과 맞춤형 방출’을 피부과학 수준에서 구현한 기술이다.

라라필은 INCUBE® 504를 중심으로 LHA(AHA 대비 137% 높은 각질 제거력), H2sol™(멜라닌·각질 용해 및 콜라겐 재생 유도), Lipid Barrier(시술후 피부보호막 복구) 등을 결합한 4중 복합 스마트 필링 시스템을 갖췄다. 이로써 레이저, MTS 등 시술 전후에도 안전하게 사용할 수 있는 저자극·고효능 필링으로 자리잡고 있다.

MOF 기술의 산업적 확장은 H2MEDI의 기술 파트너 ‘랩인큐브㈜’의 협력으로 완성됐다.

랩인큐브는 숙명여대 기술지주회사 자회사이자, 오마르 야기 교수의 제자인 최경민 교수가 창업한 기업으로, MOF 응용 소재 개발에 있어 세계적 경쟁력을 갖춘 연구팀이다. 양사는 공동 연구를 통해 MOF 기반 메디컬 코스메틱의 상용화를 선도하고 있다.

H2MEDI 관계자는 “노벨상 기술이 이제 피부과학의 영역으로 확장되었다”며, “라라필은 과학이 주도하는 뷰티 혁신의 상징으로, 글로벌 메디컬 필링 시장의 기준을 다시 쓰게 될 것”이라고 전했다.