[헤럴드경제=최원혁 기자] 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 한국과의 무역 협상이 마무리 단계라고 밝혔다.

15일(현지시간) 베선트 장관은 CNBC방송 대담에서 현재 어떤 무역 협상에 가장 집중하고 있냐는 질문에 “내 생각에 우리는 한국과 마무리하려는 참이다”고 답했다.

또 한국의 대미 투자를 두고 이견이 있지 않냐는 질문에는 “악마는 디테일에 있지만 우리는 디테일을 해결하고 있다”고 말했다.