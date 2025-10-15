두 기업 1022억 원 투자, 380명 신규 고용, 부산에서 성장한 기업

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 15일 오후 시청 영상회의실에서 강림인슈㈜ 및 ㈜케이시스와 ‘투자 1022억 원, 신규 고용 380명’ 규모의 투자양해각서를 체결한다고 밝혔다. 이날 체결식에는 박형준 시장, 시명선 강림인슈㈜ 회장, 천병민 ㈜케이시스 대표가 참석해 양해각서에 직접 서명한다.

강림인슈㈜는 창원에 본사를 두고 있으나, 주력 제품 생산 시설(라인)은 부산(기장군 장안읍, 사하구 신평동)에 거점을 두고 있는 선박의 극저온 단열재 제조기업이다.

최근 수주 증가와 새로운 한국형 극저온 단열재 상용화를 위해 기장군 명례산단에 첨단 자동화 설비를 갖춘 신규 공장을 11월 착공할 예정이다.

이번 시와 투자양해각서 체결을 통해 명례산단에 803억 원을 투자해 한국형 극저온 단열 판(인슐레이션 패널) 생산시설 공장을 신설하고, 지능형기술 기반의 자동화 시스템을 도입한 첨단 생산공정을 구축, 350명을 신규 고용할 계획이다.

㈜케이시스는 부산에서 창업한 LED 전광판 전문 제조기업이다. LED 디스플레이 시장의 성장에 따라 제조 기반 시설 확충과 분산된 사업장의 통합을 통한 물류 및 공급망 효율성 제고를 위해 강서구 에코델타시티 일원에 사업장을 확장 이전할 계획이다. 이번 확장 이전을 통해 219억 원 투자하고 30명을 신규 고용할 예정이다.

㈜케이시스는 국내 최초로 조달청 우수 및 혁신 제품으로 지정됐으며, 최근에는 약 1천평 규모의 스마트 자동화 공장을 구축해 연간 10만개 이상의 국산 발광 다이오드(LED) 모듈 생산 능력을 확보해 ‘LED 전광판 국산화’에 앞장서고 있다.

한편 이번 투자양해각서를 체결한 2개 기업은 부산에서 창업하거나 벤처기업으로 시작해서 지역경제를 견인할 기업으로 성장한 기업이다. 또 사업 확장을 위한 초기 투자 단계에서부터 수도권 및 타지역으로 이전 대신 부산에 재투자를 선택했다.