[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 관내 유치원생과 초등학생을 대상으로 ‘제2회 그림 그리기 대회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 유치부와 초등부 1~2학년, 3~4학년, 5~6학년까지 총 4개 부문으로 진행한다. 유치부는 ▷행복한 우리 가족 ▷아름다운 우리 동네, 초등부는▷환경을 지키는 우리의 노력 ▷미래의 나의 모습까지 더해 4개 주제 중 하나를 선택하여 그린 그림을 제출하면 된다.

대회는 공모전 형식으로 진행되며, 작품은 흰색 8절 도화지에 그려야 하며, 재료와 표현 방식에 제한은 없으나 채색이 없는 작품은 심사 대상에서 제외된다.

참가를 희망하는 어린이는 오는 10월 20일부터 11월 7일까지 신청서와 함께 작품을 제출하면 된다. 신청 서류는 송파구청 홈페이지에서 내려받을 수 있다. 송파구청 교육협력과 교육협력팀으로 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

구는 미술 전문가로 구성된 심사위원회의 심의를 통해 우수작 129점을 선정할 계획이다. 창의성, 예술성, 심미성 등을 기준으로 ▷대상(4명) ▷금상(11명) ▷은상(19명) ▷동상(30명) ▷장려상(65명)을 선정한다.

심사 결과는 오는 11월 중 송파구청 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 시상식은 송파구청에서 오는 11월 말 개최할 예정이다. 우수작을 중심으로 작품전시회도 열 계획이다.

서강석 송파구청장은 “이번 그림 대회가 어린이들이 예술적 감수성을 자유롭게 표현하고, 상상력을 마음껏 발휘할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다”며, “앞으로도 미래의 주역인 아이들이 다양한 문화 활동을 체험하며 성장할 수 있도록 송파구만의 교육 정책을 펼쳐 나가겠다”고 전했다.