[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 제20회 임산부의 날을 맞아 ‘온맘다해, 따뜻한 동행’을 주제로 기념행사를 개최한다고 밝혔다.

행사는 16일 오후 6시 30분부터 9시까지 서초보건지소에서 진행된다. 무대는 청년예술인 단체 ‘앙상블코타’의 공연으로 시작된다. 이어지는 메인 프로그램에서는 ‘이윤수 상담연구소, 이담소’의 이윤수 소장이 ‘함께하는 임신, 같이 걷는 열 달’을 주제로 엄마 마음돌봄 특강을 진행한다.

이 밖에도 ▷캘리그라피 드라이플라워 액자 만들기 ▷아빠 임산부 체험 ▷포토존 운영 등 다양한 부대행사를 무료로 체험할 수 있다. 또, ‘사랑의 아기용품 전달식’에서는 서초어울림 봉사회(대표 박명희)가 준비한 아기 턱받이, 손싸개, 양말 370세트를 참석자에게 전달할 예정이며, 기록아이템 전문몰 ‘제이밀크’가 운영하는 협찬부스에서는 임산부 다이어리도 제공된다.

아울러 10월 10일~17일까지는 서초보건지소에서 ‘임산부의 날 기념 주간’이 운영된다. 이 기간 동안 출산준비교실, 산전필라테스, 도담도담태교밥상 등 임산부 대상 프로그램이 집중 실시되며 아빠 임산부 체험, 포토존, 우리가족 소망나무달기 SNS 이벤트도 상시 운영된다.

전성수 서초구청장은 “부모와 아이의 행복한 웃음이 가득한 서초를 만들기 위해 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성과 임산부를 배려하는 따뜻한 문화 확산에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.