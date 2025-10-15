16일부터 일반 대상 청약 접수

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)가 경기도 남양주진접2지구 A7블록 공공주택 405가구에 대한 청약 접수를 실시한다고 15일 밝혔다.

A7블록은 총 710가구로 이번에 공급되는 물량은 공공분양 405가구다. 지난 2022년 12월 사전청약한 대상자 물량 174가구를 제외한 231가구가 특별공급 및 일반공급 대상자에게 공급된다. 나머지 30가구는 6년 후 분양전환이 가능한 공공임대주택으로 공급 예정이다.

타입은 전용면적 ▷55㎡ 60가구 ▷59㎡ 345가구로 구성돼 있다. 분양가는 인근 시세 대비 합리적인 수준인 3.3㎡당 약 1600만원이다. 주택형별 평균 금액은 ▷55㎡ 3억8500만원 ▷59㎡ 4억1300만원이다.

청약 접수는 지난 13~14일 사전청약 당첨자 우선공급을 실시했다. 15일 기관추천 등 특별공급, 16~17일 일반공급 순으로 진행된다. 계약 체결은 12월 중, 입주는 2028년 9월 예정이다.

해당 블록은 약 500m 거리에 지하철 4호선 풍양역(가칭) 및 강동하남남양주선(9호선 연장선) 등이 예정돼 ‘더블 역세권’ 조건을 갖췄다. 연접한 남양주왕숙지구에는 GTX-B노선(왕숙역) 개통이 예정돼 있다.

세종포천고속도로를 이용한 차량 이동 또한 편리하다. 가까운 수도권제1순환고속도로, 국도 47호선을 이용한다면 남양주시 전역뿐만 아니라 서울시, 구리시, 하남시 등 인근 도시로의 빠른 이동이 가능하다.

입주와 동시에 인접한 별내·진접지구의 편리한 인프라를 이용할 수 있다. 인근 남양주왕숙지구에 조성될 다양한 생활·교통 인프라 역시 누릴 수 있어 ‘1+1 생활권’이 실현된다. 지구 내에는 초등학교 2개교, 중학교 2개교 설립도 예정돼 있다.