600억 모집에 7050억 주문 몰려…1000억 발행 확정 “복합리조트 산업, ESG 경영 노력에 시장 신뢰 얻어”

[헤럴드경제=강승연 기자] 파라다이스그룹이 5년 만에 다시 도전한 공모 회사채 시장 수요예측에서 흥행을 거뒀다고 15일 밝혔다.

파라다이스그룹은 지난 14일 진행한 수요예측에서 총 7050억원의 매수 주문이 몰리며 당초 모집금액 600억원의 약 12배에 달하는 주문 성적을 기록했다.

이번 수요예측 참여 금액은 2년물 3550억원, 3년물 3500억원을 기록했다. 가산 금리는 등급 민평 금리 기준 2년물 -23bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 -41bp에 형성됐다. 수요예측에서 언더발행에 성공한 것은 시장이 파라다이스에 대한 재무 안정성과 성장 가능성을 인정한 결과로 풀이된다.

최종 회사채 발행액은 1000억원으로 확정됐다. 파라다이스는 이 중 800억원을 기존 차입금 차환에, 200억원은 IT(정보기술) 인프라 등에 투자해 이자비용 절감뿐 아니라 DT(디지털 전환)를 빠르게 진행할 계획이다.

팬데믹 여파로 공모채 발행에 실패했던 지난 2020년과 비교하면 이번 수요예측 결과는 시장의 신뢰를 완전히 회복한 것이다. 당시 파라다이스는 코로나19에 따른 카지노 산업 침체로 공모채 발행에 실패했으나, 복합리조트 중심의 체질 전환과 실적 개선에 성공하며 시장의 긍정적인 평가를 받았다.

실제 파라다이스의 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 5.5% 증가한 5678억원을 기록했다. 당기순이익은 755억원으로 38.3% 증가했다. 카지노 부문 매출이 10% 이상 늘었으며 호텔·리조트 부문도 관광객 수 회복에 힘입어 두 자릿수 성장세를 보였다.

최근 파라다이스는 카지노 중심의 기존 사업구조에서 벗어나 복합리조트, 아트테인먼트, 문화 관광 산업으로의 구조 전환을 가속화하고 있다. 복합리조트 파라다이스시티를 비롯해 인천 그랜드하얏트 웨스트타워 인수, 서울 장충동 플래그십 호텔 프로젝트 등 대형 투자를 진행하며 관광·MICE 산업 중심의 미래 성장 전략을 본격화했다.

파라다이스 관계자는 이번 수요예측 결과에 대해 “코로나 이후 실적 턴어라운드에 성공한 데다 복합리조트 산업으로의 변화와 ESG 경영으로 전환 노력이 시장의 신뢰를 높였다”고 강조했다.