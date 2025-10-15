15일 ‘흰지팡이의 날’ 기념 ‘모두를 위한 사용법’ 공유 혁신 기술·사회적 가치 결합 종이 대신 앱으로 확인

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 15일 ‘흰지팡이의 날’을 맞아 시각장애인과 저시력자를 위한 AI(인공지능) 가전 매뉴얼 ‘모두를 위한 사용법’을 공개했다.

‘흰지팡이의 날’은 1980년 세계시각장애인연합회(World Blind Union)가 시각장애인의 권리를 보호하고 사회적 관심을 높이기 위해 제정한 기념일이다.

이번 매뉴얼은 시각장애인이 가전 제품의 조작법이나 부품 위치를 기존 종이 매뉴얼만으로는 파악하기 어렵다는 점에 착안해 제작됐다.

삼성전자는 스타트업 육성 프로그램 ‘C랩 아웃사이드’에 선정된 시각보조앱 전문기업 투아트(TUAT)와 협업해 ‘모두를 위한 사용법’을 개발했다.

새로운 매뉴얼은 삼성닷컴과 AI 기반 시각보조앱 ‘설리번 플러스’에서 확인할 수 있다. 매뉴얼은 화면 읽기 기능을 제공하며, 하단에 위치한 재생버튼을 통해 음성으로 설명을 들을 수 있다.

제품 외관과 조작부 위치 등에 대해 눈앞에 그리듯 상세하게 설명하고 음성 제어나 접근성 기능 사용 방법도 자세히 전달한다. 또 시각장애인을 위한 촉각 스티커 부착 위치도 안내해 접근성을 높였다.

예컨대 ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기의 먼지필터 청소 방법을 안내할 때 기존 매뉴얼은 단순히 그림으로만 설명했지만, 이번 매뉴얼은 ‘세탁기 전면부 상단 오른쪽 모서리에 먼지필터 도어가 있습니다’와 같이 구체적인 위치와 크기, 형태를 묘사해 이해를 돕는다.

이 매뉴얼에는 음성인식 기반 Q&A 기능과 목차, 자주 묻는 질문(FAQ)도 포함돼 있어 사용자는 필요한 정보를 빠르게 탐색할 수 있다.

삼성전자는 이번 신규 매뉴얼이 시각장애인의 실사용 환경에 적합한지 검증하기 위해 한국접근성평가연구원의 전문 리서치와 삼성화재 안내견 학교, 시각장애인 임직원의 자문을 받아 종합적으로 반영했다.

현재 ‘모두를 위한 사용법’은 ▷2024년형·2025년형 비스포크 AI 콤보 세탁건조기 ▷인피니트 AI 콤보 세탁건조기 ▷비스포크 AI 원바디 세탁기·건조기 ▷비스포크 AI 세탁기·건조기 등 6개 제품에 우선 적용됐다.

한국어 버전으로 제공되며, 추후 스페인어·영어·프랑스어 등 20개 언어로 확대될 예정이다.

삼성전자는 제품의 접근성 기능도 지속 강화하고 있다. 7형·9형 터치스크린이 탑재된 가전에는 음성 안내와 고대비, 색상 반전, 화면 확대 등 시각 보조 기능을 지원하고 있다.

지난해에는 투아트와 협업해 설리번 플러스 앱에 ‘가전 QR 모드’를 추가, 시각장애인이 가전에 부착된 QR코드를 쉽게 인식할 수 있도록 했다.

양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “모든 사용자가 불편함 없이 삼성 제품을 사용할 수 있도록 접근성을 지속 개선해 나갈 것”이라며 “혁신 기술과 사회적 가치를 결합해 더 나은 사용자 경험을 제공하겠다”고 말했다.