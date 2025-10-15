금감원, 9년만에 제3보험 민원업무매뉴얼 개정 정보유출 책임 조항 신설·전동킥보드 등 판례 반영 법조문 해석에서 ‘실제 판단 기준’ 중심으로 전환

[헤럴드경제=서지연 기자] 금융감독원이 보험사의 개인정보 유출 책임을 강화하기로 했다. 금융소비자보호법과 최신 판례를 근거로 민원업무매뉴얼을 전면 손질하고, 유출이 발생하면 보험사가 최종 책임을 지도록 기준을 명확히 한다. 무단 영업전화나 위탁사 유출처럼 책임이 엇갈리던 사례를 정리하겠다는 의도로 풀이된다.

15일 금융당국 등에 따르면 금융감독원은 ‘2025년판 민원업무매뉴얼’ 개정을 준비 중이다. 개정안에 따르면 ▷개인정보 개념·처리기준 최신화 ▷안전성 확보 조치 및 정보주체 권리 강화 ▷유출 신고·대응 절차 신설 ▷보험사 책임 명확화 등이 핵심 항목으로 담겼다.

최근 보험사 본사 시스템이 아닌 위탁 콜센터나 실손 청구대행업체, 제휴 병원 등 외부 채널을 통해 개인정보가 유출되는 사례가 반복되면서 책임 소재가 불명확하다는 지적이 제기돼 왔다. 유출 사고가 발생할 경우 병원·위탁사·보험사가 서로 책임을 떠넘기다 보니 소비자는 보상 여부조차 확인하지 못한 채 장기간 대기하는 사례가 많은 데 따른 조치다.

이번 개정안은 단순한 문구 수정이 아니라 기존 매뉴얼의 구조 자체를 재편한 것이 특징이다. 2016년판이 상법과 보험업법 조항 중심으로 구성돼 있었다면, 2025년판은 금융소비자보호법을 전면 반영해 ‘6대 판매원칙’과 ‘설명·적합성 원칙’을 계약 체결 단계마다 명시했다. 또 제3보험의 범위도 상해·질병·간병 등으로 세분화하고, 과거 매뉴얼에 있던 취급자 변경요구 항목은 삭제됐다.

보험 민원 전반의 처리 기준도 ‘법조문 중심’에서 ‘판례·조정례 중심’으로 재편된다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM) 사고가 자동차보험 보상대상인지 등 최근 판례가 매뉴얼에 반영된다. 기존에는 “보험업법 제○조상 불가합니다”로 끝났던 답변이 앞으로는 “유사 사례에서 조정위가 ○○ 기준으로 판단했습니다”라는 형태로 바뀌게 될 것으로 보인다.

이번 개정은 금감원의 조직개편 흐름과도 맞물려 있다. 금감원은 금융소비자보호처 내 민원·분쟁 전담 조직을 확대하고 조사 기능을 일원화하고 분쟁사례 데이터베이스(DB)와 AI 기반 민원 분석시스템 구축도 추진 중이다. 감독기관의 역할에서 소비자 중재기관 기능을 병행하는 구조로 이동하겠다는 의지가 담겼다는 평가다.

보험업계는 소비자 신뢰 제고라는 취지에는 공감하면서도 실무 부담을 우려하고 있다. 생보사 관계자는 “민원 유형별로 분쟁조정사례나 판례가 1~2개 정도밖에 실려있지 않는데 판례가 늘어날 경우 별도로 법령을 찾아야 하는 번거로움이 해소될 수 있다”고 했다. 또 다른 관계자는 “개인정보 유출 책임이 보험사에 전부 귀속되면 병원·간병업체와의 계약 구조도 전면 재검토해야 한다”라며 “적용 시기와 방식은 현장 수용성을 감안해 조정돼야 한다”고 말했다.

금감원은 이달 31일까지 업계의 감수 의견을 받은 뒤 최종안을 확정할 계획이다.