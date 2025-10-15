“金, 장관급 인사 관여 정황…직권남용” ‘이화영 변호인 교체 개입’ 의혹에도 “위증교사·증거인멸 가까운 게 아닌가”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 15일 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 운영위원회 국정감사 증인 출석 문제와 관련해 “당연히 국회에 나와 국민의 의견을 대신한 국회의원들의 질문에 성실히 답변할 책무가 있다”고 말했다.

송 원내대표는 이날 오전 KBS라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 직전 대통령실 총무비서관을 지낸 김 실장에 대해 “원래 대통령실 내 인사나 재무·예산을 다루는 자리인데, 총무비서관이 장관급 인사에 관여한 정황이 있다”며 이같이 말했다. 송 원내대표는 “산림청장 자리에 자기가 잘 아는 지인을 하고, 강선우 전 여성가족부 장관 후보자가 사퇴할 때도 김현지 전 비서관이 직접 전화 통화를 해서 ‘사퇴하라’고 통보했다는 것 아니냐”며 “그건 총무비서관의 업무가 아니다. 직권남용”이라고 했다.

송 원내대표는 국정감사 기관 증인 채택을 위해 당초 이날 열릴 예정이었던 국회 운영위 전체회의가 기약 없이 미뤄진 배경에 대해서도 “김현지 전 비서관의 여러 문제있는 행위, 언행에 대해 또 한 번 이슈가 될 것이 두려워서 날짜 자체를 일방적으로 연기한 게 아닐까 생각한다”고 말했다. 그러면서 “김현지 전 비서관이 국감에 나와서 국민한테 자신의 육성으로 정확하게 진실을 밝혀야 하는 건 국민에 대한 책무”라고 거듭 강조했다.

송 원내대표는 전날 국회 법제사법위원회에서 김 실장에게 제기된 ‘대북송금 이화영 변호인 교체 개입’ 의혹에 대해서도 규명이 필요하다고 봤다. 이는 대북송금 사건에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이었던 설주완 변호사가 돌연 사임하는 과정에 김 실장이 관여했다는 의혹이다.

당시 담당검사였던 박상용 법무연수원 교수는 전날 국감장에서 주진우 국민의힘 의원의 관련 질문을 받자 “설 변호사가 ‘민주당 김현지 님으로부터 전화로 질책을 많이 받아서 더 이상 나올 수 없다고 했다’고 했다”고 말했다. 주 의원은 “이 사건은 이 대통령과 공범 관계가 문제 되는 사건”이라며 “공범 관계의 최측근이 공범인 사람에 대해 질책하고 변호사를 자르려 했다면 그 자체가 증거 인멸이고 위증 교사”라고 비판했다.

이와 관련해 송 원내대표도 “결과적으로 위증교사 내지는 증거인멸 쪽에 가까운 게 아닌가 생각하는 분들도 있더라”고 동조했다. 송 원내대표는 “설주완 변호사 본인도 인정을 했다. 그분들의 발언이 상당히 신뢰성이 있는 것으로 보인다”고 했다.