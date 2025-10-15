복합도심지구·문화복합시설 등 조성

[헤럴드경제=양영경 기자] 인천항 내항 1·8부두가 오는 2028년 해양 복합문화 관광 거점으로 재탄생한다.

해양수산부는 ‘인천항 내항 1·8부두 항만재개발사업’ 계획을 수립해 고시했다고 15일 밝혔다.

재개발사업은 항만 기능을 상실한 기존 인천내항 1·8부두를 해양 복합문화 도시공간으로 바꾸는 재생 사업이다.

해수부는 사업시행자인 인천광역시와 인천항만공사, 인천도시공사로 구성된 인천시 컨소시엄이 제출한 계획안을 보완해 사업 시행방식, 기반·공공시설 설치계획, 토지이용계획, 재원조달계획, 교통처리계획 등을 담은 사업계획을 최종 확정했다.

우선 2028년까지 5906억원을 투입해 복합도심지구와 문화복합시설, 관광시설, 공원 등을 조성한다. 문화복합시설은 인천항 개항의 역사를 보존하고 근대와 현대가 공존하는 역사 문화 공간으로 조성한다는 게 해수부의 계획이다.

복합도심지구는 공동주택과 업무시설, 근린생활시설 등 정주 기능을 갖추도록 할 예정이다.

남재헌 해양수산부 항만국장은 “이번 개발을 통해 인천항 내항 1·8부두는 지역 주민과 관광객이 함께 찾는 해양 문화 관광의 거점으로 거듭날 것”이라며 “사업을 차질 없이 추진해 지역경제 활성화와 지역 주민의 삶의 질 향상에도 기여할 계획”이라고 말했다.