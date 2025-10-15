세대를 아우른 구민 3,000인의 목소리를 영상으로 담은 화합의 대합창 금천구청과 안양천 일대에서 공연, 전시, 체험이 풍성 이승환 밴드, 엔플라잉, 뮤지컬 디바 전수경, 최정원, 홍지민 등 총출동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)와 금천문화재단(대표이사 서영철)은 18~19일 금천구청과 안양천 다목적광장 일대에서 ‘2025 금천하모니축제’를 연다.

‘금천 30년, 오늘의 어울림 내일의 더울림’을 주제로 진행되는 이번 행사는, 금천구민 모두가 함께하는 ‘어울림’과 축제의 감동이 지역을 넘어 퍼져나가는 ‘더울림’을 경험할 수 있는 화합과 소통의 장을 만날 수 있다.

우선 18일 오후 7시 개막식이 축제의 시작을 알린다. 개막식에서는 금천구민 3000인의 목소리를 영상으로 담은 ‘화합의 대합창’이 하이라이트다.

무대 위에 서서 노래하는 다양한 연령의 주민과 사전에 합창 영상으로 참여한 주민의 모습이 스크린으로 등장한다. 여기에 금천구립여성합창단, 금천구립시니어합창단, 국제청소년합창단, 청춘삘딩 청춘싱어즈 등 관내 합창단체도 무대에 올라 모두 한 목소리로 화합과 희망을 노래하며 감동의 하모니를 선사할 예정이다. 이후 오후 8시부터 시작하는 개막공연에는 밴드 엔플라잉(N.Flying), 뮤지컬 디바 전수경, 최정원, 홍지민, 뮤즈앙상블이 출연해 축제를 축하한다.

금천하모니축제 기간에는 금천구청과 안양천 다목적광장 일대에서 다양하게 축제를 즐길 수 있다. 18일과 19일 금천구청 앞 에어돔 포토존을 통해 개청 30주년을 기념하고 추억을 만들 수 있다. 금천구청 앞 시민 어울림존을 통해서는 금나래 팝업 도서관, 플리마켓 등 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.

안양천 다목적광장에서는 주민 모두가 즐길 수 있는 문화행사가 열린다. ▲18일 금천구 청년과 예술가가 만든 공동체 예술작품 전시 ‘아트크루 프로젝트’ ▲18일 주민 생활문화동아리와 함께하는 ‘우리동네 활력 페스타’ ▲18~19일 안양천에서 펼쳐지는 댄스 프로젝트 ‘금천, 댄싱 안양천’ ▲18~19일 어린이 놀이공간 조성 ‘어린이 놀이터’ 등이 있다.

이후 19일 오후 6시 30분부터 시작하는 폐막공연에는 이승환밴드, 김용빈, 김나율, 이현승의 무대로 축제의 끝을 화려하게 장식할 예정이다.

금천구 전역이 공연, 전시, 독서문화 프로그램으로 가득찬 하모니위크

이뿐 아니라 구는 23일까지 ‘금천하모니축제’의 열기를 확장하는 ‘하모니위크(WEEK)’ 주간을 운영한다. 더 많은 주민이 함께하기 위한 특별 연계 프로그램이 펼쳐진다.

주요 행사로는 ▲가산동 직장인을 위한 야외 공연 ‘금천라이브’(10.16.~17. 가산디지털단지역 부근 광장) ▲2025 지역작가 시각예술 전시(10.10.~23. 금천구청, 안양천 다목적광장) ▲금천구 개청 30주년을 돌아보는 기획 전시 ‘금천, 우리가 만든 시간’(10.10.~23. 금나래갤러리) 등이다.

유성훈 금천구청장은 “올해 축제는 금천구 개청 30주년을 기념해 주민과 함께하는 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “이번 축제가 세대를 잇고 이웃을 연결하며, 주민 모두가 함께 즐기고 마음을 나누는 진정한 화합의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.