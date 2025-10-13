오는 22일 캄보디아 현지서 국감 현지 수사당국 브리핑도 요청해

[헤럴드경제=박준규 기자] 지난여름 캄보디아를 찾은 한국 대학생이 현지 범죄조직에 붙잡혀 사망하는 충격적 사건이 터지자 국회 외교통일위원회가 오는 22일(현지시간) 캄보디아 수도 프놈펜에서 현장 국정감사를 진행하기로 했다.

13일 외통위에 따르면 재외공관 국정감사 아주반은 프놈펜에 있는 주캄보디아대사관에서 현장 국감을 열기로 했다. 핵심 화두는 캄보디아를 비롯한 동남아시아 지역에서의 한국인 대상 범죄 현황이 될 것으로 보인다.

외통위 소속 위원들은 ▷현지 수사당국이 한국인 대상 범죄 사건에 대해 얼마나 파악하고 있는지 ▷한국인 대학생 살인 사건의 구체적인 경위 등을 확인할 예정이다. 위원들은 현지 수사당국의 브리핑도 요청하기로 했다.

이날(13일) 외교부 등을 상대로 열린 국회 외통위 국정감사에서 여야는 캄보디아 납치·사망 사건을 두고 책임 공방을 벌였다. 더불어민주당은 “지난 2년간 캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 폭증하고 있었음에도 전 정부 대사관과 외교부가 제대로 조치하지 않았다”고 날을 세웠다. 국민의힘은 “사건 당시 주캄보디아 대사가 공석이었다”며 현 정부의 실책으로 돌렸다.