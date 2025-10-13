[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장이 13일 용인의 자매도시인 미국 텍사스주 윌리엄슨카운티의 대표단과 만나 양 도시의 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

이날 시청 접견실에서 이 시장은 스티븐 스넬(Steven Snell) 윌리엄슨카운티장과 러스 볼즈(Russ Boles) 윌리엄슨카운티 커미셔너, 데이브 포터(Dave Porter) 윌리엄슨카운티 경제개발파트너십 전무이사를 만나 경제와 산업, 교육 등 다양한 분야에 대해 의견을 나눴다.

이날 이상일 시장을 만난 스티븐 스넬 윌리엄슨카운티장은 전임자인 빌 그래벨(Bill Gravell) 윌리엄슨카운티장에 이어 지난 4월 신임 윌리엄슨카운티장으로 취임했다.

이상일 시장은 “양 도시는 도시 이름을 붙인 명예도로명을 부여하면서 우정을 쌓고, 교류협력을 활발하게 하고 있다”며 “윌리엄슨카운티 대표단과 텍사스 주립대학교 관계자들이 용인에 있는 단국대학교 관계자를 만나 협력관계 구축에 대한 논의를 진행하는 것으로 알고 있는 데 양 도시에 있는 대학이 교류하는 것은 매우 뜻 깊은 일”이라고 말했다.

이 시장은 “윌리엄슨카운티에는 첨단산업 관련 기업들의 입주가 이어지고 있고, 무궁한 성장 가능성을 가진 도시라는 공통점도 가지고 있다”며 “용인과 윌리엄슨카운티의 협력은 두 도시가 글로벌 핵심도시로 성장할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 기대했다.

스티븐 스넬 윌리엄슨카운티장은 “대한민국 방문은 처음이고, 용인을 방문한 것은 이번 출장의 중요한 일정이다. 훌륭한 리더십과 성품을 지닌 이상일 시장과 용인특례시 공직자들의 환대에 매우 감사하다”며 “기업과 대학, 시민사회의 교류를 통해 두 도시가 가진 무궁무진한 발전 가능성을 현실로 만들 수 있다고 생각한다”고 답했다.

이상일 시장을 만나 발전과 교류방안을 논의한 윌리엄슨카운티 대표단은 텍사스주립대학교 관계자들과 용인에 있는 단국대학교를 방문해 대학연구와 혁신분야에 대한 협력 방안을 논의하고, 교환학생 추진 등 대학 글로벌 역량 강화를 위한 협력을 모색했다.

용인특례시와 윌리엄슨카운티는 지난해 9월 28일 ‘용인시민의 날’ 행사 현장에서 자매결연을 맺었고, 올해 1월 9일(현지시간) 미국 ‘윌리엄슨 카운티 엑스포 센터’에서 자매결연식을 재차 체결한 이후 다양한 분야에서 양 도시의 발전 방안을 지속적으로 논의해왔다.

윌리엄슨 카운티는 이상일 시장과 용인대표단이 방문한 1월 9일을 ‘용인시의 날’로 의결해 선포했고, 삼성전자가 윌리엄슨 카운티 소속 테일러시에 신설 중인 파운드리 시설 앞 도로에 ‘용인시 대로(yongin Blvd)’ 명예도로판까지 설치하면서 큰 환영의 뜻을 표했다.

용인특례시는 2월 21일 기흥구 농서동 삼성전자 기흥캠퍼스 앞 도로 370m 구간을 ‘윌리엄슨 카운티 대로(Willamson County)’라는 명예도로명을 부여하면서 굳건한 우호관계를 다졌다.

윌리엄슨카운티는 인구 약 74만명의 도시로 개인과 법인 소득세가 없어 미국 내에서도 가장 낮은 세금을 부담하는 지역 중 하나다. 반도체와 우주항공·전기차 등의 첨단 제조업과 데이터관리, 생명공학 분야가 발전한 도시로 평가받고 있다.

윌리엄슨카운티 소속 도시인 테일러시에는 삼성전자가 총 170억달러(약 22조원)을 투자해 150만평 규모의 파운드리 생산공장을 건설 중이며, ▷Dell Technologies ▷Emerson Automation Solutions ▷Airbom 등의 기업이 입주한 도시다.