[헤럴드경제=나은정 기자] 캄보디아로 출국한 20대 청년들이 잇달아 실종되거나 감금당한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

13일 경찰에 따르면 광주와 제주에서도 캄보디아로 떠난 20대 남성들이 범죄에 연루돼 경찰이 수사에 착수했다.

광주 출신의 20세 남성 A씨는 지난 8월 가족과의 연락이 끊겨 실종 신고가 광산경찰서에 접수됐다. 경찰이 출입국 기록을 확인한 결과 A씨는 두 달 전 태국으로 출국했고, 가족들은 A씨가 태국에서 캄보디아로 건너간 것으로 보고 관련 기록을 경찰에 제출한 것으로 전해졌다.

A씨 가족은 모르는 전화번호로 전화가 걸려 와 ‘살려달라’고 말한 뒤 전화가 끊겼다며, 범죄 연루 가능성을 우려하고 있다. 경찰은 관계 기관과 부처 협조를 통해 A씨 행방을 추적 중이다.

광주 북부경찰서도 20대 남성 B씨가 해외 출국 후 연락이 두절됐다는 가족 신고를 받고 수사 중이다.

경찰은 B씨가 지난 4월 캄보디아로 출국한 사실을 확인했으며, 현지 체류 여부에 대해 외교부에 확인을 요청한 상태다. 다만 B씨는 과거에도 동남아 등으로 출국이 잦고 해외에서 휴대전화를 사용하지 않은 것으로 알려져, 경찰은 B씨의 범죄 연관성에 대해 확인한다는 계획이다.

제주에서도 캄보디아에 간 20대 청년들이 잇따라 범죄조직에 감금됐다가 탈출하거나 풀려난 것으로 확인됐다.

제주서부경찰서에 따르면 20대 C씨의 가족은 지난 7월 9일 신원불상자로부터 “아들을 데리고 있다”는 전화를 받고 경찰에 신고했다. 이틀 뒤 C씨는 가족과의 통화에서 “사기를 당해 빚이 생겼고, 이를 갚는 조건으로 캄보디아에서 창고 정리 일을 하고 있다”고 말한 것으로 전해졌다.

또한 C씨는 “감금당했느냐”는 가족 질문에 “감금당한 것은 아니지만, 밖으로 나가본 적은 없다”고 답한 것으로 확인됐다. 이에 가족들은 경찰에 신고했고, 경찰은 A씨가 범죄 조직에 감금·협박당하고 있다고 판단해 현지 공조 수사를 요청했다.

당시 경찰의 구호를 거절했던 C씨는 알고보니 범죄조직에 의해 감금된 상태였으며, 가족이 C씨 몸값으로 3500만원 상당의 가상화폐를 송금한 뒤 풀려나 지난 8월 귀국한 것으로 알려졌다.

앞서 6월에는 또 다른 제주의 20대 D씨가 고수익 아르바이트 제안을 받고 캄보디아로 갔다가 현지인들로부터 감금과 폭행을 당한 뒤 다음 달 가까스로 탈출해 귀국한 사건이 있었다.

오창수(58) 시아누크빌 한인회장은 “고수익 유혹에 빠져 캄보디아에 오는 20∼30대 한국인이 많다”면서 “캄보디아에서 월급으로 1000만원은 절대 받을 수 없다. 큰돈을 벌 수 있다는 생각은 허상”이라고 경고했다.