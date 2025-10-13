17~18일 서울약령시 일대에서 개최... 보제원 제향 퍼레이드, 제향의례, 한방문화예술공연 등 다채로운 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 오는 17일부터 18일까지 서울약령시 일대에서 ‘제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제’를 개최한다.

(사)서울약령시협회가 주최·주관, 서울특별시와 동대문구가 후원하는 이번 축제는 조선시대 구휼기관인 ‘보제원’의 가치를 되새기고, 한의약의 우수성과 전통문화를 널리 알리고자 마련됐다.

행사는 17일 오전 10시 서울약령시 북1문에서 시작하는 보제원 제향 퍼레이드로 막을 연다. 퍼레이드는 제기·경동시장사거리와 약령중앙로까지 이어지며, 이후 서울한방진흥센터에서 전통 제향의식이 재현된다.

이어 오전 11시부터는 대형그릇에 비빔밥을 만들어 참가자들과 함께 나누는 ‘한방산채비빔밥 퍼포먼스’가 열리고, 오후에는 개막식과 함께 한방문화예술공연(전통공연, 뮤지컬 등)이 진행된다.

특히 첫날 무대에는 가수 김혜연, 황민호, 양지원, 설하윤 등 인기 가수들이 출연해 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 예정이다.

둘째 날인 18일에는 오전 10시 지역예술인 공연을 시작으로, 이어 시민 참여형 프로그램이 이어진다. 전통 한약재 썰기대회 등 한방문화 체험 프로그램이 진행되고, 폐막식으로 축제의 대미를 장식한다.

또 축제 기간 내내 한방체험존과 기타체험존에서는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

이필형 동대문구청장은 “서울약령시는 한방의 과거와 현재, 미래를 잇는 서울미래유산”이라며 “이번 축제를 통해 시민들이 전통 한의약의 가치와 지역 공동체의 따뜻함을 함께 느끼는 기회가 되길 바란다.”라고 전했다.

자세한 일정은 서울약령시 누리집을 통해 확인하거나 (사)서울약령시협회)로 문의하면 된다.