“협상 늦춰가면서까지 우리 입장 고수 중” “APEC 계기 한미 회담에서 최선 다해 협상” “캄보디아 안타까운 사건 국민께 매우 죄송”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 13일 한미 관세 협상과 관련해 “미국에서 새로운 대안을 들고나왔다”면서 “지금 검토하고 있는 단계”라고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 관련 질문에 “(대미 투자를) 전부 직접투자로 할 경우엔 당장 우리의 외환 문제도 발생하고 경제에 미치는 심각한 영향이 있을 수 있다. 미국 측에 문제점을 다 설명했다”며 이같이 말했다.

이어 협상이 장기화하고 있는 것을 두고서도 “협상이 늦춰지면서까지 우리 입장을 고수하고 있는 것”이라고 덧붙였다.

조 장관은 미국 일각에서 제기된 ‘3500억달러를 관세를 부과하는 기업에 주는 것이 더 낫다’는 주장에 “당초 미국이 3500억불을 이야기할 땐 직접 투자뿐 아니라 대출 또 대출 보증까지 패키지였다. 우리는 직접투자는 3500억불을 할 수 없다는 입장을 분명히 고수하고 있는 것”이라며 “이런 협상이 계속되고 있기 때문에 지금 말씀하신 협상 중에 미국(일각)의 배경이나 이런 것은 답변드리기가 곤란하다. 양해해달라”고 신중한 태도를 보였다.

그러면서 조 장관은 “지금 미국 측에서 대안도 가져왔기 때문에 모두 종합적으로 판단해 협상을 진행해 나가겠다”면서 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 한미 정상회담이 열리는데, 그때까지 계속해서 이 문제를 잘 풀어 나갈 수 있도록 최선을 다해 협상해 나갈 계획”이라고 말했다.

조 장관은 이날 이재명 대통령의 최측근으로 자격 논란이 일고 있는 차지훈 주유엔 대사와 관련해 “엄격한 공관장 자격심사를 거쳤다”며 “그전에는 서류심사만 했는데 대면 심사를 했다”고 설명했다.

조 장관은 관련 질의에 “제가 뉴욕에서 (차 대사와) 같이 회의했는데, 차 대사가 회의를 주재하기도 했다”며 “언어 능력뿐 아니라 회의를 주재하는 것도 제가 평가할 수 있었다”고 말했다.

이날 캄보디아 취업 사기와 관련한 질의도 이어졌다. 조 장관은 이에 대해 “우선 캄보디아에서 벌어진 안타까운 사건에 대해 국민 여러분께 매우 죄송하다”면서 “외교부로서는 그 사건에 관해 가장 빠르게 수습하고자 노력하고 있다는 점을 말씀드린다”고 사과했다.