- 마케팅에 AI 더한다…AI·디지털 도구 활용 글로벌 마케팅 교육

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)는 오는 29일 대전컨벤션센터 제2전시장에서 대전지역 기업의 실전형 수출 역량 강화를 위한 ‘글로벌 마케팅 과정’ 교육을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 인공지능(AI)과 디지털 도구를 활용한 글로벌 시장분석 및 STP(Segmentation·Targeting·Positioning, 세분화·표적화·포지셔닝) 전략 수립, 이커머스 운영·물류·마케팅 등 전 과정을 아우르는 현장 중심 실무 과정으로 구성했다.

강의는 19년 경력의 글로벌 B2C(Business to Consumer, 기업·소비자 간 거래) 이커머스 수출 전문가가 맡았다.

교육은 대전지역 기업 임직원 40여 명을 대상으로 하며, 참가 신청은 오는 24일까지 선착순으로 진행된다. 자세한 내용은 대전테크노파크 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

김우연 대전TP 원장은 “이번 교육을 통해 수출을 준비하는 대전기업들이 데이터와 디지털 역량을 높여 글로벌 시장에 도전할 수 있는 실질적 발판이 마련되길 바란다”며 “앞으로도 대전TP는 지역기업이 세계 시장과 연결될 수 있도록 성장 단계별 맞춤 글로벌 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 이번 교육은 대전지역 성장사다리 지원사업의 일환으로 대전TP가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관한다.