19~39세 청년 위해 ‘광진청년, 자취 꿀팁을 부탁해’ 이벤트 열어 10월 15~24일, 청년포털 게시판에 나만의 꿀팁과 꿀템 등 공유 11월 6일엔 화양생활지원센터에서 청년 현장소통으로 건의사항 청취

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 10월 15일부터 24일까지 ‘광진청년, 자취 꿀팁을 부탁해’ 온라인 이벤트를 개최한다.

이번 이벤트는 청년들이 가지는 현실적 정책수요를 파악하고 청년과 효율적인 소통을 위해 마련했다.

평소 자취생활하면서 알게 된 다양한 꿀팁과 꿀템을 공유한다. ▲돈관리 및 절약비법 ▲방 구하기 및 부동산 방문 요령 ▲청소와 요리 노하우 ▲생활용품 등을 광진구 청년포털 게시판에 쓰면 된다.

이벤트 참여자 중 15명을 선정해 의견을 청취한다. 11월 6일에 화양생활지원센터에서 열리는 ‘청년소통 현장 구청장실’에 초청해 청년정책 정보를 제공하고 생활불편 및 건의사항을 듣는다. 행사에 참여한 15명의 청년에게 2만 원 상당의 선물을 증정한다.

자세한 사항은 광진구청 일자리청년과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “많은 청년들이 청년포털에 들러 일상생활에 도움이 되는 자취 꿀팁을 얻어가시길 바란다. 평소에 불편한 점이나 건의사항이 있으면 언제든지 말씀해 주시길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 행복한 미래를 위해 실질적인 도움이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

구는 어학자격시험 응시료 지원, 청년창업이룸터 운영, 청년문화생활바우처, 청년월세 지원사업 등 청년의 의견을 반영한 맞춤형 정책으로 3년 연속 청년친화헌정대상 소통대상을 수상한 바 있다.