생후 3개월 이상의 반려견과 반려묘 대상..이달 16일부터 31일까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 야외활동이 많아지는 가을철 광견병을 예방하기 위해 이달 16일부터 31일까지 ‘광견병 예방접종’을 지원한다.

광견병은 사람과 동물 모두에게 치명적인 바이러스성 질병으로 예방접종을 통해 광견병을 예방하는 것이 중요하다.

구는 광견병 발생 예방과 구민 건강 증진을 위해 올가을 1900마리 분량의 백신을 지원한다. 이에 따라 해당 기간에는 시술료 1만 원만 부담하면 된다.

접종 대상은 생후 3개월 이상의 반려견과 반려묘로 소유주가 서대문구 내 가까운 동물병원에 직접 방문해 접종시키면 된다. 단, 반려견은 동물등록이 돼 있어야 지원 가능하다. 내장형 동물등록이 돼 있지 않은 경우에는 외장형 칩 또는 등록번호가 표기된 인식표나 동물등록증을 지참해야 한다.

지역 내 동물병원은 서대문구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 동물병원별 배부된 백신이 소진되면 지원이 이뤄지지 않으므로 방문 전 동물병원에 확인하는 것이 좋다.

이성헌 서대문구청장은 “반려동물과 구민 건강을 위해 올해 광견병 예방접종을 하지 않은 반려견·반려묘 소유주분들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.