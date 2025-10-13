“채 상병 경우처럼 무고한 희생 진상 규명돼야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 13일 “채 상병 특검법과 마찬가지로 (민중기 특검에 조사받은 뒤 숨진 경기도 양평군 공무원) A씨의 무고한 희생(의 진상이) 반드시 밝혀져야 하기 때문에 (민중기) 특검에 대한 특검법은 꼭 통과돼야 한다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회 내 분향소에 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 “채 상병 목숨이 정말 소중하다는 것과 마찬가지로 A씨 생명도 소중하다”며 이같이 말했다.

국민의힘은 이날 오전 A씨를 추모하는 분향소를 국회에 설치하고 장동혁 대표와 송 원내대표를 비롯한 의원 전원이 단체로 조문했다.

이날 국민의힘은 의원총회에서 A씨 사망과 관련해 ‘민중기 특검 폭력 수사 특검법’을 곧 당론 발의하기로 결정했다.

송 원내대표는 “저희가 과반수가 되지 않기 때문에 자력으로 법 통과가 힘들다는 점을 알고 있다”면서도 “그렇지만 민중기 특검의 폭압 수사 행태와 그 결과로 무고한 목숨이 희생된 부분에 대해 국회의장이나 집권 여당인 더불어민주당에서도 중요하게 생각할 것이고 기본 인권 침해 사례기 때문에 반드시 특검이 이뤄져야 한다는 점을 설득하도록 하겠다”고 말했다.

그러면서 “오늘 오후 2시 반에 국회의장과 민주당 원내대표와 만나기로 돼 있으니 그 회동에서 강력하게 주장함으로써 특검법 통과를 요청하도록 하겠다”고 덧붙였다.

한편 국민의힘은 전날 국회 내 분향소 설치를 추진하는 과정에서 이를 불허한 국회사무처와 대치하기도 했다. 이날 오전 국회 중앙 잔디밭 분수대 앞에 분향소를 차린 국민의힘은 국회사무처 직원들이 지켜보는 가운데 단체 조문을 진행했다.

송 원내대표는 “(특검) 수사가 정말 정상적으로 진행됐는지 밝혀야 할 부분인데 그런 부분을 전혀 이해하지 못하고 국회 내 분향소를 임의로 막으려고 했다는 것에 유감의 뜻을 표한다”며 “이것은 정상적인 정당 행위의 하나라고 생각하기 때문에 국회사무처에서도 추가로 강제로 철거한다든지 하는 일이 없기를 희망하고 있다”고 밝혔다.