‘유언대용신탁’ 가족이야기 호평

삼성증권은 추석 연휴 기간에 맞춰 공식 유튜브 채널에 공개한 뮤직비디오(You believed in me·사진)가 폭발적인 관심을 받으며 주목받고 있다고 13일 밝혔다.

삼성증권이 공개한 뮤직비디오는 명절을 맞아 가족의 의미를 되새기는 분위기 속에서 ‘유언대용신탁’과 같은 다소 무거운 금융 서비스를 따뜻하고 감성적인 인공지능(AI) 뮤직비디오로 풀어냈다.

모든 영상과 영상에 삽입된 주제곡인 ‘You believed in me’까지 100% AI를 기반으로 구현된 이번 영상은 전날 기준 162만회 조회수를 기록했다. 특히, 지난달 26일 업로드 이후, 추석 연휴 기간인 9일까지 130만회 이상의 조회수를 기록했다.

광고 속 AI 뮤직 비디오는 아버지와 딸의 일생을 서정적인 팝발라드 선율에 담아 ‘유언대용신탁’에 대한 내용을 딱딱하지 않게 반영했다는 평이다.

삼성증권은 이번 영상 외에도 ‘칭기즈칸’, 삼국지의 ‘도원결의’, 이집트의 ‘파라오’ 등 역사적 사실에서 찾을 수 있는 유언대용신탁의 필요성에 대해 유쾌하게 풀어낸 3편의 영상도 업로드해, 최근 유언대용신탁 브랜드로 출시한 ‘삼성증권 헤리티지’에 대해 적극 홍보에 나섰다.

삼성증권 공식 유튜브 채널 ‘삼성 팝(Samsung POP)’을 통해 공개된 이번 AI 뮤직비디오 뿐만 아니라, 랩(Rap) 스타일로 제작된 또 다른 AI 영상 ‘주식 BOSS’ 역시 26만 조회수(12일 기준)를 기록하는 등 큰 주목을 받았다. 신동윤 기자