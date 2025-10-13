로컬푸드 활용 뷔페·업사이클링 등 에코 여행지로 안성맞춤

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남도는 나주시 왕곡면에 위치한 ‘에코왕곡마을’을 10월의 농촌체험휴양마을로 선정했다.

‘에코왕곡마을’은 마을 이름에서 알 수 있듯 자원순환 녹색마을을 주제로 한다. 농촌환경을 보존하면서, 로컬푸드를 활용한 브런치 뷔페와 계절별 농산물 수확 체험, 목공 체험, 업사이클링, 반려견 동반 힐링캠프 등 다채로운 에코 여행을 즐길 수 있다.

마을에는 숙박시설과 공동취사장, 교육실, 족욕장 등 다양한 부대시설이 조성돼 방문객들이 편안하게 머물 수 있는 환경을 제공한다.

가을철 배, 감 등 잘 익은 농산물을 직접 수확하는 체험도 가능하다. 예로부터 임금님께 진상됐던 나주배를 직접 따고 수확한 나주배로 수제청을 만들어 볼 수 있다. 또한 감 수확, 감 샐러드 만들기, 피자 만들기 체험, 목공 체험 등 아이들과 함께할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 진행된다.

반려견 간식, 반려견 장난감 만들기 등 반려견과 관련한 체험 프로그램도 큰 호응을 얻고 있다. 반려견과 함께 즐길 수 있는 놀이공간도 마련돼 반려견 동반 방문객들에게는 이미 ‘어서오시개 힐링캠프’로 유명하다.

마을 인근에는 나주국립박물관, 나주영상테마파크, 반남고분, 천연염색문화관, 우습제 등 다양한 관광 자원이 인접해 1박 2일 이상 여행 코스로 안성맞춤이다.

에코왕곡마을은 방문객들이 편안하게 머무를 수 있도록 숙박시설을 운영하고 있으며, 에코왕곡마을에 대한 자세한 정보와 체험프로그램 예약은 전남도 농촌체험관광 누리집(http://www.jnfarmtour.com/)을 통해 확인할 수 있다.

김현미 전남도 농업정책과장은 “에코왕곡마을은 전국 1천200여 개 농촌체험휴양마을 가운데 ‘스타마을 20선’에 선정된 입소문 난 체험마을”이라며 “많은 분들이 방문하셔서 다양한 체험과 에코라이프를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

전남도는 현재 172개소의 농촌체험휴양마을을 운영중이며, 연간 약 130만 명이 방문하고 있다. 앞으로도 농촌마을의 소득 증대와 정주 여건 개선을 위해 매월 우수 마을을 선정하고 적극적인 홍보와 지원을 이어갈 방침이다.