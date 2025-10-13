부동산·세무·건축 전문가 강의 진행 성수·뚝섬 현장 학습까지 총 22명 수료

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 지난 9월 한 달간 ‘2025 WM(Wealth Management) 부동산 아카데미’를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다.

WM 부동산 아카데미는 투자에 대한 건전한 이해를 돕고, 고객들이 시장을 바라보는 안목을 높일 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 이번 과정은 신한라이프 WM센터 전문가뿐 아니라 풍부한 실무 경험을 갖춘 부동산·세무·건축 분야 외부 강사진이 강의를 맡아 전문적인 인사이트를 전했다.

세부 강의는 고객의 관심도가 높은 주제를 주제로 선정해 ▷2025 부동산 정책과 투자 전략 ▷투자 성공 사례 분석 ▷이성적 구축과 감성적 공간 ▷재건축·재개발 분석 ▷상권 매물 분석 등 다양한 콘텐츠와 함께 상속·증여 절세 전략까지 실질적인 자산관리에 도움이 될 수 있도록 구성했다.

또 교육 마지막 회차에는 현장 학습의 하나로 성수동과 뚝섬 일대를 직접 방문해 실제 사례를 분석했다. 시세, 입지, 거래 동향, 물건 정보 등 시장 경향을 파악하는 ‘필드 트립’을 끝으로 총 22명의 고객이 아카데미 과정을 수료했다.

신한라이프 관계자는 “변화하는 시장 환경 속에서 부동산 투자에 대한 혜안을 갖고 합리적인 자산 포트폴리오를 관리하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 고객에게 균형 잡힌 시각과 차별화된 인사이트를 제공해 드리기 위해 WM 프로그램을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.