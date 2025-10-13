‘모범택시’ 시즌3…‘K-다크히어로’ 컴백

[헤럴드경제=손미정 기자] SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’가 오는 11월 21일 첫 방송 된다.

‘모범택시3’(연출 강보승)은 동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 내용을 담았다. ‘억울한 피해자를 대신해 복수하는 택시 기사’라는 독창적 설정을 기반으로, 전 시즌이 선보인 통쾌한 액션과 짜릿한 복수극을 이어간다. 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람 등이 출연한다.

시즌3로 곧 시청자를 만나게 될 ‘모범택시’는 한국형 시즌제 드라마의 대표적 성공 사례다. 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 메가히트 지식재산권(IP)으로 자리매김했다.

회를 거듭할수록 무지개 운수 식구들 김도기(이제훈 분), 장대표(김의성 분), 고은(표예진 분), 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)의 캐릭터와 관계성이 빛을 발한 가운데, 성착취물 공유방 사건, 사이비 종교, 클럽 게이트 등을 다룬 사회적 메시지가 시청자들의 큰 주목을 받았다.

한편 ‘모범택시3’ 측은 첫 방송 일정 확정과 소식과 함께 13일 ‘K-다크히어로’의 컴백을 알리는 티저 포스터를 공개했다. 공개된 포스터는 2년 만에 돌아온 무지개 운수 로고와 함께 ‘세 번째 운행 시작합니다’라는 문구로 시즌3의 귀환을 알린다.

내달 첫 방송을 앞둔 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’는 아시아, 중동, 아프리카 지역에서 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 Viu(뷰)를 통해서도 만날 수 있다.