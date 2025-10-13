美 투자자 커뮤니티 Stocktwits 정보 국내 도입 직관적 UI·AI 기반 맞춤형 서비스

[헤럴드경제=신동윤 기자] 우리투자증권이 해외주식 소수점 거래와 인공지능(AI) 서비스를 강화한 ‘우리WON’ 모바일트레이딩시스템(MTS)을 새로 출시했다고 13일 밝혔다.

이번에 업그레이드된 우리WON MTS에서는 글로벌 우량주를 실시간 소수점 단위까지 거래할 수 있으며 원화 결제가 가능해졌다.

또 미국 투자자 커뮤니티 ‘스탁트윗츠’와 제휴를 맺고 관련 투자정보와 시장 트렌드를 실시간으로 번역해 고객에게 제공하며, 기존의 AI 뉴스번역·요약 서비스의 대상을 해외주식으로 확대키로 했다.

앞으로 우리투자증권은 연말까지 펀드·연금·종합자산관리계좌(CMA)·채권 등 금융상품을 추가하고, 내년 봄에는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)·해외채권·외화 환매조건부채권(RP) 등 상품 구성을 확대할 계획이라고 밝혔다.

우리투자증권은 이번 우리WON MTS 출시 기념으로 올해 연말까지 해외주식 온라인 거래수수료와 환전수수료를 전액 면제하기로 했다.

국내 주식에 대해서도 연말까지 수수료 우대 혜택(오는 12월 30일까지)과 신용이자 연 3.9% 혜택(12월 31일까지)을 제공할 예정이다.